De surpresa, Amazon libera todas as temporadas de Todo Mundo Odeia o Chris · .

Os assinantes do Prime Video receberam uma surpresa boa na manhã desta sexta-feira (8). Sem aviso prévio, a plataforma de streaming da Amazon liberou os 88 episódios de Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009), série de comédia queridinha pelos brasileiros.

A produção é exibida aos domingos pela Record e também está disponível no Globoplay desde 2019. O anúncio de liberação foi feito pela conta oficial do Prime Video no Twitter.

A empresa compartilhou o print de um usuário da rede social pedindo pela série na Amazon em 3 de janeiro junto com um tuíte de uma assinante comemorando a entrada de Todo Mundo Odeia o Chris no catálogo. Veja abaixo:

o que aconteceu aqui? pic.twitter.com/sJtbOgiB4n

— Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) January 8, 2021

Na comédia, Chris (Tyler James Williams) é um adolescente crescendo no Broolkyn dos anos 1980 com uma excêntrica família composta pelo pai Julius (Terry Crews), a mãe Rochelle (Tichina Arnold), a irmã Tonya (Imani Hakim) e o irmão bastante popular Drew (Tequan Richmond).

A produção é inspirada na juventude do comediante Chris Rock, criador e produtor executivo da série. Um dos motivos que incentivou o astro a criar Todo Mundo Odeia o Chris foi a busca para encontrar algo que o ajudasse a lidar com os traumas de sua infância –ele, então, transformou a tragédia em piada.

No Brasil, a série se popularizou ao ser exibida pela Record. Na TV, também é exibida pelo Comedy Central na TV paga. No streaming, agora as opções são o Globoplay e o Prime Video.