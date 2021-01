De turista na Bombonera a gol contra o Boca: A virada de Lucas Braga no Santos

A vida de Lucas Braga mudou radicalmente em pouco mais de um ano. O atacante terminou 2019 sem ter feito um jogo como profissional do Santos e viajou para Buenos Aires, onde visitou a Bombonera. Em janeiro de 2021, foi titular do Santos nos dois jogos da Libertadores, marcou gol e ajudou a eliminar o Boca Juniors.

Depois de sua esposa registrar a história em suas redes sociais, o próprio atacante comentou a transformação em sua vida e citou até a selfie tirada ao lado de um pôster do atacante Carlitos Tevez, rival nas semifinais da Libertadores.

– A gente estava visitando La Bombonera, de férias, e encontramos um pôster do Tevez. Fizemos uma selfie para deixar registrado. E pouco mais de um ano depois, eu estava na fila para entrar em campo e o Tevez estava ao meu lado. As coisas mudam muito rápido. A ficha ainda não caiu, nem disso nem de nada do que eu tenho vivido no Santos nos últimos meses. Parece um sonho -afirmou o jogador.

– Em La Bombonera, minha esposa falou que um dia eu iria jogar lá. Falei ‘amor, você não sabe onde a gente tá, né? Só vou jogar aqui um dia se jogar uma Libertadores’, e eu ia jogar o Paulista pela Inter de Limeira na semana seguinte. Mas ela falou para eu ficar tranquilo e que um dia eu jogaria lá. Tudo aconteceu muito mais rápido do que eu esperava, tudo nas mãos de Deus – disse.

>> Confira como está o Santos na tabela do Brasileirão



Lucas Braga e o Santos jogam a final da Copa Libertadores da América no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã, contra o rival Palmeiras. Antes disso, tem rodadas do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Peixe será domingo, às 16h, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.