De volta à TV, Kaysar Dadour nega preconceito por ter participado do BBB · .

Depois de interpretar Fauze em Órfãos da Terra (2019), Kaysar Dadour voltará à TV nesta segunda-feira (18) como o perigoso Abdel de Carcereiros. O sírio de 31 anos, que virou ator por acaso, alega não ter sofrido nenhum preconceito dos colegas de profissão por ter participado do BBB18 antes de enveredar para a carreira artística.

“Foi tudo tranquilo. Sempre tem coisas que acontecem, mas gosto sempre de olhar o lado positivo. A maioria apoia. Prefiro não entrar muito nesse assunto porque acho que, se alguém tem problema ou preconceito com alguma coisa, isso tem que ser resolvido com ele mesmo. Se alguém está com preconceito comigo, tem problema com ele mesmo. Não ligo. Sou muito para cima”, relevou ele em entrevista à coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo.

Em vez de focar nos preconceitos e barreiras, Dadour prefere olhar para o positivo. “O importante é entregar o trabalho bonito, aprender, ouvir o diretor e o conselho dos outros, fazer preparação boa… Quem tem preconceito eu deixo para lá”, explicou.

Carcereiros, na verdade, foi o primeiro trabalho de Kaysar como ator –a minissérie que a Globo exibe nesta semana é uma adaptação do filme Carcereiros – A Noite Sem Fim, lançado em 2019. Só depois ele foi escalado para a novela vencedora do Emmy Internacional.

“Saí do programa e fiz muitos trabalhos, comecei a estudar… Quando chegou esse convite para fazer o teste, foi uma loucura. Eu estava com muito medo. Depois de ter sido aprovado, liguei para a minha mãe: ‘E agora, vou fazer o quê? Fui aprovado! Ai, meu Deus! Vou fazer o cinema brasileiro?’. E ela me disse: ‘Vai com tudo'”, contou o sírio.

“Eu estava nervoso, não sabia como ia ser trabalhar com grandes atores. Mas foi muito bom. Rodrigo Lombardi me apoiou demais, Jackson Antunes, também”, ressaltou o agora ator.

O próximo desafio de Kaysar Dadour é a série Panelinha, produção nacional do Warner Channel e criada por Cláudia Castro e Luiz Noronha. A atração conta a história de um jogador de futebol que leva uma vida tranquila até que um acidente faz com que ele repense tudo à sua volta.