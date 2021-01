De volta às tradições: Fitoenergética destaca uso de plantas para restaurar a saúde

Não é de hoje, que o uso de plantas e ervas de forma artesanal, vem sendo aplicado para a cura física e mental do ser humano.

Parte da cultura ancestral de muitos povos, a Fitoenergética é um método terapêutico, que hoje, já possui reconhecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como uma prática integrativa e complementar em saúde.

Apesar de o nome soar estranho, a Fitoenergética nada mais é, do que o uso de plantas e ervas, por meio de chás, sprays, incensos, banhos e aromas, visando o reestabelecimento energético, físico e emocional do paciente.

Muitas pessoas, inclusive, sem ter o conhecimento específico, já fazem o uso da Fitoenergética em prol do equilíbrio da saúde. Chás de camomila para acalmar, boldo para ajudar na digestão e o uso de óleos essenciais de lavanda para estimular o sono, são exemplos dessa prática, que vem passando de geração em geração.

Como funciona a Fitoenergética

Além do reconhecimento pelo SUS e m 2018, como uma prática integrativa e complementar em saúde, a Fitoenergética tem sua eficácia comprovada em vários estudos de casos.

Neste método terapêutico, a atuação das plantas no organismo humano ocorre através da condução de energia vital.

A energia das plantas é conquistada, por meio da absorção de elementos naturais como a luz, terra e água. Os seres humanos não conseguem absorver essa energia sozinhos, visto a densidade do corpo, portanto, as plantas são utilizadas como condutores.

Este campo de energia das plantas foi comprovado cientificamente pelo pesquisador Bruno Gimenes, em 2002, por meio da bioeletrografia.

Apesar de não substituir remédios, a Fitoenergética pode ser utilizada como complemento da medicina convencional. Entre os benefícios propiciados pela Fitoenergética ao organismo humano, está o equilíbrio físico e emocional, que pode resultar no controle e prevenção de inúmeras patologias.

Diferença entre a Fitoenergética e a Fitoterapia

A semelhança das palavras não é à toa, já que Fito vem do grego “phyto” e significa vegetal.

Apesar das duas práticas utilizarem as plantas como base dos tratamentos, vale destacar a diferença entre ambas.

Fitoenergética: Utiliza o princípio energético da erva no campo sutil das pessoas, inclusive, dos animais, ambientes e das próprias plantas.

Fitoterapia: Utiliza o princípio químico da planta no corpo físico.

A vantagem de ambos os tratamentos, é que eles podem ser utilizados também, como meios de prevenção.

Exemplos de recursos da Fitoenergética

A Fitoenergética está presente no dia a dia de várias pessoas, muitas delas nem imaginam que vêm fazem uso de um método terapêutico tão eficiente.

Como já foi destacado, chás, banhos, incensos e óleos são os meios mais utilizados para o emprego das ervas medicinais.

A variedade do reino vegetal permite inúmeras opções de recursos da Fitoenergética, inclusive, nesta prática é possível realizar combinações variadas, de acordo com as propriedades energéticas de cada planta e necessidade do paciente.

Entre as mais usadas, a arruda, alecrim, manjericão, hortelã e o eucalipto podem estimular desde benefícios calmante a respiratórios.

O uso das plantas para determinados fins da Fitoenergética deve ser manipulado por especialistas terapêuticos, a fim de que essas propriedades energéticas sejam dosadas corretamente para atuar de forma eficaz no organismo.