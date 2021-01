decisão da Libertadores terá venda simbólica de ingressos para luta contra COVID-19

A final da Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Santos, dia 30 de janeiro, às 17h (de Brasília), no Maracanã, terá uma ação especial. Se os torcedores não poderão assistir ao vivo do estádio, por conta da pandemia de COVID-19 que se alastra pelo mundo, os envolvidos preparam uma forma especial de transformar essa na “maior decisão da história” do torneio.

Confederação sul-americana e clubes firmaram uma parceria para vender ingressos simbólicos da final ao valor de R$ 20. Eles não darão direito a entrar no estádio, mas servirão para o torcedor guardar uma lembrança digital da partida, além de colaborar no combate à doença que mexe com o mundo inteiro há quase um ano.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Todo o valor arrecadado será doado a instituições que ajudam no combate aos impactos da COVID-19 e também será usado para o desenvolvimento do esporte brasileiro. E, ao contrário do que seria uma comercialização de ingressos para uma partida normal, não há limites.

“Podemos vender de 1 a 1 milhão de ingressos”, disse uma fonte ouvida pela reportagem, justificando, assim, a alcunha de “maior final da Libertadores da história”. A ação será oficializada provavelmente na próxima segunda-feira (25).

Vale lembrar que foi publicado nesta sexta-feira (22) um decreto do Governo do Rio de Janeiro, que autoriza a presença de 10% de público na partida do próximo dia 30. No entanto, nem isso permite a entrada de torcedores, já que apenas pessoas credenciadas pela Conmebol estarão no Maracanã.

A entidade diz que haverá cerca de 2,8 mil pessoas no estádio, cota preenchida por convidados de Palmeiras e Santos, além de pessoas ligadas aos principais patrocinadores da Conmebol. Todos que forem ao Maracanã passarão por testes de PCR.

Todos os valores arrecadados com a venda de ingressos simbólicos serão divulgados pela confederação sul-americana como “legado” da final da Libertadores. O FOX Sports transmite o duelo entre Palmeiras e Santos ao vivo, enquanto o ESPN.com.br faz a cobertura da decisão em Tempo Real, com vídeos.

Getty Images

Será a terceira final brasileira da história da Libertadores. Em 2005, o São Paulo venceu o Athletico-PR, enquanto, no ano seguinte, o mesmo Tricolor acabou como vice-campeão, ao perder a disputa para o Internacional.