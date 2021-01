Defensa y Justicia atropela River, Boca e arrecada R$ 20 milhões a mais que poderosa dupla em 2021

Os dois principais torneios da América do Sul tiveram finais inéditas. Enquanto o Defensa y Justicia derrotou o Lanús e conquistou o título da Conmebol Sul-Americana, Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, no Maracanã, para ver quem fica com o título da Conmebol Libertadores.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Às vésperas do sorteio das edições de 2021, que será no dia 5 de fevereiro, a conclusão de ambos os torneios faz com que os valores de premiações comecem a se revelar para qual clube irão. E uma surpresa em 2020: Defensa y Justicia desbancando os poderosos River Plate e Boca Juniors.

Campeão da Sul-Americana, o Halcon arrecadou R$ 45,2 milhões. No entanto, o clube de Florencio Varela havia jogado a fase de grupos da Libertadores, tendo recebido mais R$ 16 milhões. Dessa forma, a equipe treinada por Hernán Crespo arrecadou nada mais, nada menos que R$ 61,2 milhões.