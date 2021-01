Defesa aparece, Buffalo Bills derrota o Baltimore Ravens e está a uma vitória do Super Bowl

O Buffalo Bills venceu o Baltimore Ravens, neste sábado (16), pelo Divisional Round dos Playoffs da AFC, por 17 a 3. Com o triunfo, a equipe nova-iorquina chega à final da AFC pela primeira vez em 27 anos. A defesa dos Bills foi a grande estrela da noite, frustrando Lamar Jackson e, inclusive, marcando um TD retornando interceptação.

Na próxima semana, o Buffalo Bills encara o vencedor de Kansas City Chiefs e Cleveland Browns, que se enfrentam no domingo (17), para definir o outro representante no AFC Championship Game.

Os ventos de 50 quilômetros por hora foram um fator no início da partida. E quem sofreu foi Baltimore. Os Ravens conduziram boa campanha ofensiva no primeiro drive, chegando em zona de field goal. Mas o chute de Justin Tucker foi na trave, muito influenciado pelos fortes ventos. Na sequência, em um punt da própria endzone. Sam Koch conseguiu que a bola viajasse apenas 40 jardas, com os Bills já começando no campo ofensivo. Os mandantes aproveitaram e abriram o marcador, em um field goal convertido por Tyler Bass.

No início do segundo quarto, com os dois times trocando de lado, foi a vez dos Bills desperdiçaram um field goal por causa dos fortes ventos. O calouro notável Tyler Bass foi vítima do fenômeno natural, errando chute de 43 jardas. E não é o que sempre confiável Justin Tucker errou novo field goal? Após campanha do ataque de Baltimore que parou na linha de 28 jardas, o field goal de 46 jardas parou na trave. O segundo quarto seguiu com as duas defesas dominando, com Buffalo levando a melhor, já que evitou pontos no placar, além de marcar bem a ameaça que Lamar traz com as pernas.

30 minutos finais

O segundo tempo começou com aquilo que faltou no primeiro: touchdown! Buffalo abriu sua campanha com um plano diferente do utilizado nos primeiros 30 minutos, apostando mais na corrida, com Devin Singletary. E o diminuto running back correspondeu, com três boas corridas. Na beira da endzone, os Bills, novamente, voltaram para o seu ponto forte. Josh Allen deu passe para Stefon Diggs, que aproveitou bloqueios e colocou os nova-iorquinos na frente do placar: 10 a 3. O Baltimore tentou responder na mesma moeda. E levava a bola ao ataque com maestria, chegando na linha de nove jardas do ataque. Numa 3ª para o gol, Lamar Jackson sofreu sua primeira interceptação na carreira na redzone. Para piorar o cenário, Buffalo retornou para touchdown, com Taron Johnson percorrendo todo o campo para ampliar a vantagem dos Bills: 17 a 3. As 101 jardas retornadas para o TD igualou um recorde na história da pós-temporada.

No último quarto, Baltimore continuou dando tiro no próprio pé. Patrick Mekari fez snap tenebroso, que passou por cima da cabeça de Lamar Jackson, e ocasionou uma falta, colocando os Ravens na linha de uma jarda. Para piorar, Lamar Jackson tomou uma forte pancada, indo ao vestiário para ser avaliado por concussão.

Com Tyler Huntley como quarterback, o Baltimore Ravens sofreu com uma energizada. E mesmo quando ela falhou, os corvos não conseguiram capitalizar. Marquise Brown queimou seu marcador em uma quarta para oito jardas, porém Huntley lançou a bola mais forte que o necessário. Se acertasse o passe, Hollywood correria livre para o touchdown. Com o erro, os Bills receberam a bola já em zona de field goal. Ainda assim, mais uma vez prejudicado pelo vento, Tyler Bass errou a tentativa de chute.

Com a bola de novo, Tyler Huntley conseguiu algumas boas jogadas e Baltimore levou a bola até a linha de dez jardas, mas ficou preso por lá. Em quatro tentativas, não conseguiu anotar o touchdown e o placar permaneceu 17 a 3. Explosão e festa no Bills Stadium.