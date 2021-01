defesa faz lambança, PSG fica no empate com o Saint-Étienne e vê Lyon disparar na ponta

Na estreia do técnico Mauricio Pochettino, o PSG ficou no 1 a 1 com o Saint-Étienne, nesta quarta-feira (6), fora de casa, pela 18ª rodada da Ligue 1. Em campo, o time mandante aproveitou um erro de saída de bola do estrelado time e abriu o placar com o Hamouma. Moise Kean deixou tudo igual.

Em campo, o PSG iniciou uma pressão na busca pelo gol desde que rolou a bola. Mas a melhor chance inicial criada foi do Saint-Étienne.

Aos 8 minutos, cobrança de escanteio para o time da casa, Moukoudi subiu mais do que a zaga do PSG, testou firme, mas parou no goleiro Keylor Navas.

O troco do PSG veio logo depois. Também em cobrança de escanteio, Di María colocou na cabeça de Marquinhos. O brasileiro cabeceou com muita força para grande defesa do goleiro Moulin.

O Saint-Étienne abriu o placar após bobeada do PSG na saída de bola. Gueye foi pressionado e desarmado por Youssouf. A bola sobrou para Bouang, que tocou para Hamouma marcar e abrir o placar.

Três minutos depois, o PSG empatou. Mbappé foi lançado pela esquerda, serviu Verratti, que deixou Moise Kean livre quase na pequena área para fazer 1 a 1.

Na segunda etapa, o jogo foi um pouco diferente em relação aos 45 minutos iniciais. Os times diminuíram os erros e acabaram fazendo uma partida mais truncada até o primeiro terço da etapa final.

Aos 17 minutos, o PSG tentou fazer trocas para colocar fogo no jogo. Draxler e Pembele foram acionados por Mauricio Pochettino.

Aos 25 minutos, o Sain-Étienne quase fez 2 a 1. Em outra jogada de bola parada, Bouanga testou após escanteio e parou no travessão.

Na jogada seguinte, Moise Kean perdeu uma grande chance. Após cruzamento de Di María, ele dominou e virou chutando de canhota, mas a bola subiu.

Com o resultado, o PSG foi para 36 pontos e viu o Lyon, que venceu o Lens por 3 a 2, aumentar a diferença para três pontos, já que está com 39 pontos em 18 jogos.

Saint-Étienne 1 x 1 PSG

GOLS: Hamouma (Saint-Étienne) Moise Kean (PSG)

SAINT-ÉTIENNE . Moulin; Debuchy, Moukoudi, Retsos e Kolodziejczak; Gouma Douath, Youssef, Nordin e Kévini Monnet-Paquet (Boudebouz); Bouanga e Hamouma. Técnico: Claude Puel

PSG: Navas; Dagba (Pembele), Kehrer, Marquinhos e Bakker; Gueye (Draxler), Herrera e Verratti; Di María (Sarabia), Moise Kean e Mbappé Técnico: Mauricio Pochettino

O Saint-Étienne não sabe o que é vencer o PSG desde a temporada 2012/13

Na ocasião, a equipe venceu o PSG por 2 a 1. Os gols foram marcados por Mamadou Sakho (contra) e Aubameyang. Guillaume Hoarau descontou.

De lá pra cá, são 22 jogos sem bater o PSG, com 17 derrotas e cinco empates

Nos últimos cincos jogos, o Saint-Étienne havia perdido todas

Moise Kean chegou ao 10º gol em 17 partidas pelo PSG

Classificação

Saint-Étienne: 14º lugar, com 19 pontos

PSG: 2º lugar, com 36 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Sábado, 09/01, às 17h* – PSG x Brest – Francês

Sábado, 09/01, às 17h* – Reims x Saint-Étienne – Francês

*horário de Brasília