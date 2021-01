Dell apresenta notebooks com ‘obturador automático para webcam’

A Dell antecipou algumas novidades que serão apresentadas na CES 2021, evento de tecnologia agendado para a próxima semana. Um dos destaques é o inédito obturador automático para webcam da linha de notebooks corporativos Latitude 9000.

Batizado de SafeShutter, o mecanismo tem a função de abrir e fechar a lente da câmera em sincronia com aplicativos de videoconferência. Dessa forma, não será mais necessário o velho truque da fita adesiva na webcam do computador.

Imagem do mecanismo do recurso SafeShutter.Fonte: Dell/Divulgação

De acordo com a Dell, o SafeShutter será opcional para os modelos premium Latitude 9420 e 9520. Além do recurso inédito de segurança, os novos notebooks terão teclas específicas para desligar manualmente o microfone e a webcam.

Visando melhorar a experiência durante as conferências, as máquinas receberam novos módulos de câmeras que permitem correção automática da luz e desfoque do fundo. Por fim, elas virão equipadas com o processador Intel Core vPro de 11ª geração.

Conforme as informações, os novos notebooks da Dell serão lançados no segundo trimestre de 2021. Assim, o Latitude 9420 terá o valor inicial de US$ 1.949 (cerca de R$ 10.305), enquanto o modelo 9520 ainda não teve o valor divulgado.

As linhas Latitude 7000 e Latitude 5000 também terão atualizações em 2021.Fonte: Dell/Divulgação

Mais notebooks Dell

As linhas Latitude 5000 e 7000 da Dell também receberam importantes atualizações em 2021. Assim como a série premium 9000, todos os notebooks virão acompanhados do processador Intel Core vPro de 11ª geração.

Entretanto, algumas máquinas contam com detalhes pontuais. Por exemplo, os modelos 5000 terão menos componentes de alumínio e mais plástico. Enquanto isso, os laptops 7000 apresentarão um design mais compacto e com opções de até 32 GB de RAM.

No exterior, os novos modelos da série Latitude 5000 serão lançados na próxima semana, no dia 12 de janeiro. Ao passo que os notebooks Latitude 7000 estão previstos para chegar ao mercado apenas em março deste ano.