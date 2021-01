Dell lança monitores com botão dedicado ao Microsoft Teams

Depois de certificar headsets e uma câmera para conferências, o Microsoft Teams passa a fazer parte dos monitores da Dell, através de um botão dedicado. A mudança acompanha uma revolução provocada pela pandemia do novo coronavírus, que viu a explosão dos aplicativos de videoconferência.

Dell/Divulgação

Liberado para uso gratuito durante a pandemia, o Teams chegou a ter mais de 200 milhões de participantes em reuniões no mundo em um único dia, somando 4 bilhões de minutos.

Segundo a empresa, o recurso vai permitir a usuários abrirem diretamente o aplicativo, com comandos de voz sendo suportados pela Cortana via microfone embutido. A novidade complementa o que a empresa já vinha fazendo, ao integrar o aplicativo de videochamadas da Microsoft aos seus fones de ouvido.

Dell/Divulgação

Inédita tela curva e ultralarga

São três os monitores voltados para uso em videoconferências: de 24 polegadas (FHD), 27 polegadas (QHD) e a variante curva de 34 polegadas (WQHD), todos equipados com o sistema ComfortView Plus, que reduz a emissão de luz azul (aquela que acaba em dor de cabeça e exaustão de quem trabalha o dia todo em frente ao computador).

Dell/Divulgação

Os maiores diferenciais, porém, são a câmera infravermelha pop-up de 5 megapixels, com suporte para reconhecimento facial e mais o Windows Hello; os alto-falantes duplos integrados de 5 watts; e um microfone com cancelamento de ruído embutido.

O grande destaque entre os três é o monitor Dell UltraSharp 40 Curved WUHD que, segundo a empresa, seria o primeiro do mundo desse tamanho com resolução 5120 x 2160 ultralarga. A Dell garante ser possível “carregar seu PC com até 90W de energia, faze transferências rápidas de dados e manter conexão ethernet com RJ45.”

Os novos monitores devem chegar ao mercado americano em 16 de fevereiro. A versão Dell 24 Video Conferencing Monitor custará US$ 520 (ou R$ 2750); o Dell 27 Video Conferencing Monitor sairá a US$ 720 (R$ 3.810) e o Dell 34 Curved Video Conferencing Monitor, a S$ 1.150 (R$ 6.080).