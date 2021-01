Demitido do SBT, Leão Lobo é escalado pela TV Gazeta para cobrir férias · .

Leão Lobo está de volta à TV Gazeta após cinco anos. Fora do ar desde outubro, quando o SBT promoveu um dos maiores cortes de sua história, o jornalista foi escalado para cobrir férias dos profissionais da emissora que comandam programas e quadros dedicados ao mundo dos famosos e da televisão.

O veterano começa na nova função nesta terça-feira (26), substituindo Gabriel Perline nos programas Revista da Manhã e Fofoca Aí. Ele ficará no ar durante três semanas, até o retorno do titular, previsto para 15 de fevereiro.

O acordo foi firmado na última semana, e Leão esteve na sexta-feira (22) na emissora para assinar seu contrato e conversar com os diretores dos programas para receber as orientações sobre sua participação.

Em seu retorno, Leão voltará a formar dupla com a apresentadora Regiane Tápias, com quem dividiu por dois anos o comando do Revista da Cidade –antigo título do Revista da Manhã– até pedir demissão, em 2016, quando se transferiu em definitivo para o SBT, onde apresentou o Fofocalizando.

No vespertino, ele estará ao lado de Arthur Pires, Fefito e Guilherme Uzeda, intérprete da personagem Tia, fofocando sobre a vida dos famosos. Leão também recebeu um sinal positivo da emissora para substituir os outros três titulares do Fofoca Aí quando vierem a sair de férias, incluindo suas respectivas participações no Mulheres.

Situação no SBT

Leão foi demitido do SBT juntamente com Mamma Bruschetta e Lívia Andrade em outubro após a suspensão do Fofocalizando. A dispensa, segundo a emissora de Silvio Santos, é em caráter temporário. A direção avisou aos três que os convidaria a retornar assim que a pandemia fosse controlada, e que o programa de fofocas voltaria a ser produzido em 2021 com seu time original.

Mamma foi a primeira a se recolocar, ganhando uma oportunidade da Band para reforçar o elenco do Melhor da Tarde e retomar a antiga parceria construída com Catia Fonseca na Gazeta. Lívia foi a segunda a se reposicionar, apresentando um reality show musical exibido pelo Multishow. O programa já chegou ao fim e ela voltou a ficar desempregada.

Embora Leão tenha sido demitido, ele não se desligou completamente do SBT. Ele é um dos jurados que se revezam no quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho.