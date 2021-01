Dengue, Zika e Chikungunya: Entenda a diferença 

Dengue, zika e chikungunya, ambas as doenças têm o mesmo agente transmissor, conhecido como Aedes Aegypti. No entanto, como saber identificar a diferença entre elas?

Todas elas estão associadas a falta de cuidados e acúmulo de água, desse modo, elas se proliferam através do agente transmissor, causando diversas comorbidades, podendo levar até mesmo à morte.

As três doenças podem aparecer em provas de vestibulares, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado na diferença que existem entre elas, acompanhe!

Diferença entre a Dengue, Zika e Chikungunya

Vamos listar as principais características de cada uma dessas doenças, veja:

Dengue

A dengue caracteriza-se por febres altíssimas que giram em torno dos 39° C e 40° C. Ela dura em média sete dias e o paciente sofre com dores de cabeça, nas articulações, fraqueza, dor nos olhos, além disso pode surgir manchas vermelhas e coceira em todo copo.

Ademais, náuseas e vômitos podem surgir, fazendo o enfermo ter perda de peso. No entanto, o principal problema é a desidratação. Vale dizer que a dengue do tipo hemorrágica é uma das mais graves e pode levar à morte.

Chikungunya

A doença pode durar pelo menos 10 dias, assim como a Dengue a pessoa fica exposta a febres altíssimas, tal qual dores musculares e nas articulações, dores de cabeça e inchaços pelo corpo.

Além do mais, o enfermo exposto a esta doença pode ter algumas erupções pelo corpo todo.

Por fim, vale dizer que os sintomas são quase iguais aos da Dengue, no entanto, a Chikungunya apresenta sintomas mais fortes ainda. Dessa maneira, torna-se uma verdadeira tortura essas dores por muito tempo.

Além disso, não existem vacinas para tratar a doença, assim como a dengue ela também pode levar à morte.

Zika

Comparado com as demais doenças, o vírus da Zika acaba sendo o mais leve. Suas principais evidências são os exantemas, ou seja, erupções que causam coceiras por todo corpo.

Além disso, a Zika causa febre baixa, dor nos músculos e articulações, olhos vermelhos e dores de cabeça, contudo, em um nível mais brando que a dengue e a chikungunya.

O zika dura em média sete dias. Ademais, o vírus também pode causar microcefalia e a Síndrome de Guillain-Barré. Dessa maneira, surgem dormências pelo corpo e paralisias faciais.

Ainda não existem vacinas para combater o vírus, o grupo de maior risco para a doença são as grávidas, por causa da microcefalia.