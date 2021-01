Dennis DJ revela ansiedade para início do BBB21: ‘A expectativa é alta’ | Famosos

Próximo da estreia do BBB21 – o programa vai ao ar a partir do dia 25 – um dos fãs do reality, Dennis DJ, fala que está ansioso para o início da edição e que Big Brother Brasil é um dos assuntos mais debatidos em sua casa, junto da família. E é com eles que o DJ encontra inspiração para produzir remixes sobre o programa. No BBB20, além de se apresentar no telão da ‘Festa do Pijama’, o DJ conquistou mais de 40 milhões de visualizações em suas redes sociais com paródias que criou homenageando participantes e suas torcidas. Manu Gavassi e Babu Santana, por exemplo, foram contemplados com hits que mesclaram suas diversas falas no programa. 📀🎙🎼