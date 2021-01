Denunciado por Duda Reis, Nego do Borel decide ‘recomeçar’ história · .

Após ser denunciado por Duda Reis, Nego do Borel decidiu “recomeçar” a sua história. Nesta quarta-feira (20), o funkeiro compartilhou um desabafo sobre a crise profissional que enfrenta e marcou o dia de hoje como o início da sua nova história –sem comentar quais serão os seus próximos passos.

“Recomeçar, 20/1/21. Vai na minha gaveta e pega a minha caneta. Vou escrever a minha história de novo”, escreveu o cantor em uma folha de caderno. O registro foi divulgado na ferramenta Stories do Instagram e, em seguida, Nego publicou uma foto na qual cobre o rosto com a mão.

A atriz acusa o ex-noivo de estupro, ameaça, agressão, transmissão de HPV e violência doméstica. Duda e Nego ficaram juntos durante cerca de três anos. Após o término, inicialmente divulgado como amigável, a traição do funkeiro com Lisa Barcelos veio à tona.

Os advogados do carioca solicitaram à Justiça que as publicações de Duda sobre o ex-casal fossem excluídas, em regime de urgência. No entanto, o juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza rejeitou o pedido e aplicou um sermão no artista.