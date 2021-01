Depois de rescindir com Arsenal, Papastathopoulos assina com clube grego

Depois de ter a sua saída do Arsenal anunciada na manhã desta segunda-feira, o zagueiro grego Sokratis Papastathopoulos se uniu ao elenco do Olympiacos, da Grécia.

Aos 32 anos, o zagueiro teve seu nome especulado em alguns clubes, porém optou por voltar ao país natal, onde foi revelado pelo AEK Athenas, antes de começar a carreira nas principais ligas.

Papastathopoulos já jogou por times como Milan, Borussia Dortmund e mais recentemente Arsenal. Agora, defenderá as cores do Olympiacos até o final da temporada 22/23.

O time está em primeiro lugar da liga grega e segue vivo na disputa pela Liga Europa, onde jogará contra o PSV na fase de 16-avos de final.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στα «ερυθρόλευκα»! / @SokratisPapa5 in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #SokratisPapastathopoulos #WelcomeSokratis #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/WVgSIP0uGN

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 25, 2021