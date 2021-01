Um dos principais nomes do Manchester City dirigido por Pep Guardiola, o meia Bernardo Silva foi alvo de duras críticas de Renato Paiva, antigo técnico do Benfica B.

Em entrevista ao Canal 11, de Portugal, o treinador falou sobre a saída do meia, vista como precoce, do Benfica, e comparou ao cenário do atacante João Félix, que também deixou o clube português rumo ao Atlético de Madrid logo no início de carreira.

Bernardo Silva não gostou nem um pouco das declarações de Paiva e foi às redes sociais criticar o antigo comandante.

“Um treinador por quem tenho bastante respeito e carinho. Mas não corresponde à realidade… a máquina de descredibilizar quem vai contra as pessoas de cima continua cada vez mais forte. Depois do ingrato, chegou o impaciente. Fico à espera da próxima”.

As críticas do meia abrangem ainda as fortes declarações concedidas em entrevista coletiva pelo técnico Jorge Jesus, em outubro de 2020, quando perguntado sobre as falas do próprio Bernardo Silva a respeito da situação política e econômica do Benfica.

Torcedor declarado dos Encarnados, o meia não poupou críticas à direção do clube na época das eleições, detonou a gestão de Luís Felipe Vieira e ainda disse que o clube poderia ter ‘manchas irreverssíveis’ no futuro.

Jorge Jesus não deixou barato, chamou o meia de ingrato e ainda disse que foi Bernardo Silva quem pediu para deixar o Benfica ainda no início da carreira.

Desde que chegou ao Manchester City, ainda na temporada 2017/2018, Bernardo Silva conquistou oito títulos no período.