Dérby de Milão, Premier League e Brasileirão; Saiba onde assistir aos jogos de terça

A terça-feira de futebol promete muitos clássicos entre times que tem grandes rivalidades entre eles. O principal deles acontece às 16h45 (de Brasília) no duelo que promete pegar fogo entre Internazionale de Milão e Milan, pela Copa da Itália. Às 17h15h, a bola rola para Southampton e Arsenal, pela Premier League, e ambos querem sair da parte de baixo da tabela e respirar um pouco na tabela.

Real Betis e Real Sociedad se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Rei às 17h e vão buscar a classificação na copa mais importante da Espanha.

>Simule as últimas rodadas do Brasileirão e veja quem vai ser o campeão



No período da noite, o Brasileirão entra em cena com jogos de rodadas atrasadas e duas partidas que oferecem muito ao telespectador, o Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque e o Atlético Mineiro encara o Santos com expectativa de colar nos líderes do campeonato.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

INGLÊS

Crystal Palace x West Ham – 15h

Transmissão: DAZN

Southampton x Arsenal – 17h15

Transmissão: ESPN Brasil

COPA DO REI

Real Valladolid x Levante – 15h

Transmissão: ESPN

Real Betis x Real Sociedad – 17h

Transmissão: ESPN

Girona x Villarreal – 17h

Transmissão: ESPN App

HOLANDÊS

Emmen x PSV – 16h

Transmissão: ESPN 2

COPA ITÁLIA

Inter de ilão x Milan – 16h45

Transmissão: DAZN

PORTUGUÊS

Boavista x Sporting – 18h15

Transmissão: ESPN 2

SÉRIE B

Oeste x Paraná – 19h15

Transmissão: SporTV e Premiere

Vitória e Botafogo-SP – 21h30

Transmissão: SporTV e Premiere

BRASILEIRÃO

Atlético Mineiro x Santos – 20h

Transmissão: Premiere

Palmeiras x Vasco – 20h

Transmissão: Premiere