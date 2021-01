Derrota do Vasco vai além da expulsão de Henrique | Blog do Garone

Uma desavisado que tirou férias do futebol no início do ano, ao voltar a assistir um jogo do Vasco, nesse sábado, contra o Coritiba, deduziria que Ricardo Sá Pinto ainda é o treinador da equipe. E não me refiro apenas aos 60 minutos em que o time jogou com um a menos, após a expulsão de Henrique. O problema começou antes.

Desde o primeiro minuto, os vascaínos se portaram de uma maneira bem diferente das partidas anteriores sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Linhas baixas, aguardando o adversário em seu campo de defesa e sem pressionar o homem da bola. Exatamente o oposto dos duelos contra Atlético Goianiense e Botafogo, onde suas maiores virtudes foram exatamente a marcação alta, a organização defensiva e a briga constante pela posse. Estranhamente, aquele Vasco sumiu.

Alguns números, inclusive, nos mostram isso. No clássico carioca, o Cruz-Maltino deixou o campo com 27 recuperações de posse, entre desarmes e interceptações, segundo dados do Sofascore. Contra os goianos, 23. No confronto com o Coxa, no entanto, a equipe conseguiu apenas 19.

Você deve estar pensando “mas é claro, estava com um jogador a menos”. Sim, mas curiosamente, no 1º tempo, onde passou o maior período com 11, a equipe conseguiu apenas 8 recuperações (5 desarmes e 3 interceptações). Ou seja, ganhou mais bolas (11) quando tinha um jogador a menos do que completo. Quando decidiu mudar, já era tarde demais, com um a menos e 1 a 0 para o adversário no placar.

Não era o mesmo Vasco.

Uma expulsão, como a de Henrique, indiscutivelmente altera a dinâmica de jogo. Tanto que o gol paranaense nasce exatamente da posição onde poderia estar Pikachu, que acabou deslocado para a lateral-esquerda. O Vasco não jogou sem um camisa 6, mas sim sem um meia direita, já que era Yago quem fechava a linha de quatro pelo lado. Foi por lá que Guilherme Biro, Neilton e Hugo Moura criaram a jogada da vitória em cima de Léo Matos e Leo Gil. Três contra dois.

Agora, não foi só isso.

A atuação do time, com uma estratégia estranhamente mais conservadora contra o lanterna do Campeonato Brasileiro até então, não vinha funcionando. Talles, antes companheiro de Cano no ataque, voltou a fechar o corredor pela esquerda, saindo do 4-4-2 e formando um 4-1-4-1 defensivo. O Coritiba, no entanto, não forçava pelos lados, mas sim por dentro, com Neilton, Sarrafiore e Matheus Bueno flutuando nas costas de Juninho e Gil, que não acertaram a marcação. O cartão vermelho de Henrique só aumentou o buraco, principalmente após a decisão de Luxa de deslocar Pikachu, enfraquecendo ainda mais seu meio. Mas ele já existia.

O porquê da mudança na forma de atuar, só Vanderlei poderá explicar. O resultado, no entanto, todo vascaíno vai remoer.