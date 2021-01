“Derrota não pode nos abater”

Diante de um adversário direto na tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou derrotado pelo Flamengo na noite desta quinta-feira, no Mané Garrincha. Na saída do gramado, o goleiro Weverton falou sobre a partida e fez alusão às decisões que o time alviverde tem pela frente.

Logo no começo do jogo disputado em Brasília, Matias Viña cruzou da esquerda e Willian desperdiçou grande chance de abrir o placar. No primeiro tempo, Luan acabou marcando gol contra e, já na etapa complementar, Pepê anotou o segundo do Flamengo.

“Foi um jogo difícil, truncado, de dois concorrentes que estão brigando pelo título. Criamos as oportunidades primeiro e não conseguimos fazer. O Flamengo foi mais feliz, em uma infelicidade nossa. Aí, quem toma gol primeiro acaba correndo mais, se desorganizando mais”, disse Weverton ao Premiere.

O desgastado elenco palmeirense, finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, é o único ainda envolvido em três torneios. O Flamengo, por sua vez, disputa apenas o Campeonato Brasileiro e, atualmente, depende de suas próprias forças para conquistar o título.

“A gente vem em uma maratona e correr mais ou correr errado é sempre mais difícil. Mas vamos continuar nosso trabalho, que está sendo muito bem-feito. Estamos no caminho certo e é uma derrota que não pode nos abater. Temos muita coisa grande pela frente. Então, precisa de tranquilidade e administrar bem”, disse Weverton.

Com os mesmos 51 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 32ª rodada, o time defendido pelo goleiro Weverton entra em campo para enfrentar o Ceará às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Castelão.