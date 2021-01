derrota para o Fluminense incomoda e tem reclamação de ‘acomodação’ nos bastidores

A derrota no clássico para o Fluminense, por 2 a 1, deixou a diretoria do Flamengo irritada. O rendimento de alguns dos principais jogadores do time e a preparação física são os problemas que mais preocupam os dirigentes, que enxergam um grupo acomodado.

Um dos mais aborrecidos é o presidente Rodolfo Landim. Em conversa com outros cartolas rubro-negros, ele reclamou muito, dizendo que todo o esforço para manter o elenco e pagar altos salários têm sido em vão, pois problema do time na temporada é a acomodação.

A reportagem da ESPN Brasil conversou com um dos membros da diretoria do Flamengo. Segundo ele, há uma grande insatisfação com a queda de rendimento de alguns jogadores. Everton Ribeiro e Willian Arão foram citados.

Na avaliação dessa fonte, alguns atletas já não “correm como corriam”, e a forma física do grupo “está abaixo do aceitável”.

Nas redes sociais, o principal alvo da torcida foi o técnico Rogério Ceni, que teve tempo para trabalhar a equipe, o que não refletiu em bom rendimento em campo.

O Flamengo está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e sete pontos atrás do São Paulo, atual líder da competição.