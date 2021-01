Descubra quando você receberá a vacina de covid-19 no Brasil

A vacinação contra covid-19 no Brasil está prevista para começar na próxima quarta-feira (20), conforme anunciaram os prefeitos de diversas cidades que participaram de uma reunião virtual com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello nessa quinta-feira (14).

No entanto, mesmo com o início da imunização já programado, muitas pessoas estão em dúvida sobre quando poderão ser vacinadas, devido aos critérios adotados pelas autoridades de saúde, prevendo o atendimento começando pelos grupos prioritários.

Para quem está em dúvida sobre quando poderá receber a vacina de covid-19 no Brasil, uma ferramenta criada pelo jornal O Globo pode ajudar a ter uma estimativa de qual é o seu lugar na fila da vacinação — se está no início, no meio ou no final.

A vacinação está prevista para começar dia 20 de janeiro.Fonte: Freepik

Desenvolvida com base nos critérios definidos pelo Plano Nacional de Imunização contra o novo coronavírus apresentado pelo governo federal em dezembro passado e no cronograma do governo do Estado de São Paulo, a ferramenta calcula a sua posição levando em conta fatores como idade, profissão e a existência de comorbidades.

Como usar a ferramenta

Para saber a sua posição na fila da vacina contra o coronavírus no Brasil basta entrar na página da ferramenta e responder às perguntas. Primeiro, é necessário informar a sua faixa etária (menos de 18 anos, de 18 a 59, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 anos ou mais).

Na sequência, o usuário deve dizer qual a sua área de atuação, entre as opções disponíveis (Saúde, Educação, Segurança, Outra) e se possui alguma comorbidade que agrave a covid-19. Por fim, a calculadora quer saber a qual grupo você pertence (Indígenas, Quilombolas, Ribeirinhos ou nenhum deles) e se é gestante.

É necessário responder às perguntas para calcular a posição.Fonte: O Globo/Reprodução

Ao final, ela estima o seu lugar na fila da vacinação, mostrando em que fase e grupo você se enquadra (Fase 1, 2, 3, grupo prioritário ou não prioritário), com base nas respostas dadas.