Desfalque do Fluminense por Covid-19, Felippe Cardoso já compartilhou vídeo ‘antivacina’

O atacante Felippe Cardoso testou positivo para a Covid-19 nesta manhã e será desfalque do Fluminense na partida contra o Botafogo, neste domingo, às 20h, em São Januário, pelo Brasileirão. Entretanto, alguns torcedores do clube relembraram um vídeo compartilhado pelo jogador há três dias nas redes sociais. Felippe postou um story no Instagram “aplaudindo” a fala de um palestrante que questionava o surgimento da vacina para o novo coronavírus.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

– Felippe Cardoso fez um post antivacina e no dia seguinte testou positivo para Covid-19 – relembrou um torcedor no Twitter.

– Pior que o cara é “antivacina” – disse outro.

– Ontem mesmo estava sendo “negacionista” e hoje tá contaminado. Desejo melhoras, mas que ele ao menos passe a levar a sério a doença – disse outro internauta.

Story em que Felippe Cardoso compartilha um vídeo que questiona a vacina para a Covid-19 (Foto: Reprodução/Instagram)

Felippe Cardoso costuma entrar constantemente nos jogos do Fluminense e tinha chances de ser titular na partida deste domingo, já que Fred, titular da posição, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Veja alguns torcedores que relembraram o episódio:

Felippe Cardoso fez um post antivacina e no dia seguinte testou positivo para COVID-19. — Wemerson (@wemersonffc) January 23, 2021

Pior que o cara é anti vacina ! — ÉpeloFlu🇭🇺 (@FluNoticias2) January 23, 2021

Ele não parecia pensar muito na família quando tava postando vídeo anti-vacina — Pablo Mattoso (@pablomattoso) January 23, 2021

Ontem mesmo tava sendo negacionista e hoje tá contaminado

Desejo melhoras, mas que ele ao menos passe a levar a sério a doença pic.twitter.com/d2M0b4MGns — Rubem Rodriguez 🇧🇷🍺 (@RubemRodriguez1) January 23, 2021