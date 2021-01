Deslumbrada, Bibi deita e rola em grana do tráfico e se estrepa · .

Bibi (Juliana Paes) entrará em uma fria em A Força do Querer.Sabiá (Jonathan Azevedo) a mandará finalizar uma compra de fuzis. Iludida com a quantia enorme de dinheiro que terá em mãos, ela tirará uma foto rolando em cima da montanha de grana e postará nas redes sociais. Depois, a morena se dará mal ao saber que foi passada para trás pelo vendedor das armas.

O chefe do Morro do Beco dará a missão difícil para Bibi nas sequências que irão ao ar a partir do próximo dia 25. A essa altura da trama, o bandidão já terá conseguido fugir da cadeia.

A ex-manicure aceitará o pedido de Sabiá e descobrirá que a enorme quantia em dinheiro já está com Rubinho (Emilio Dantas) –o contador do bando. Impressionada, ela pedirá que o marido tire uma foto sua em cima das notas.

Mas a diversão logo acabará. Na transação dos fuzis, o fornecedor pedirá o dinheiro para depois entregar as armas. Irritada, a rival de Carine (Carla Diaz) exigirá que um dos comparsas do vendedor fique no Morro do Beco com ela para se assegurar de que a entrega seja feita. O negociante irá embora com a fortuna.

Hora do trabalho

No entanto, Kikito (Marcos Junqueira) perceberá que o traficante rival deu um baile no grupo de Sabiá e soltará os cachorros em cima da filha de Aurora (Elizangela). “Qual foi? Os caras roubaram o malote. Cadê o dinheiro?”, gritará.

“Ué, por que tá me perguntando? Você que mandou o Chocolate [ator não divulgado] descer com o carro [com a montanha de dinheiro]”, responderá a mãe de Dedé (João Bravo). Nervosa, ela tirará satisfações com o comparsa do fornecedor. “Escuta aqui, esse cara que te trouxe aqui tem alguma rixa com você? Você jogou pedra na mãe dele?”, gritará, louca de ódio.

O rapaz dará certeza de que é parceiro do fornecedor de armas e que, inclusive, eles são sócios na favela vizinha ao Morro do Beco. Possessa por ter sido passada para trás, Bibi deixará seu lado perigoso aflorar.

“Liga pra ele, liga pra mãe, liga pra quem tiver que ligar, eu quero esse dinheiro agora! Tá me ouvindo? Olha aqui, eu tô te passando a visão. Eu não tô a fim de morrer no seu lugar, vagabundo!”, finalizará Bibi.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

