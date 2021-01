Desmascarado, Aparício fica nas mãos de amiga da onça; saiba quem · .

Aparício (Alexandre Borges) terá seu segredo descoberto por Dinalda (Renata Augusto) no final desta semana em Haja Coração. Em vez de contar sobre a farsa do milionário a Rebeca (Malu Mader), a amiga da onça vai tirar proveito. Ela exigirá mimos e até um emprego na mansão dos Abdala na novela das sete da Globo.

As cenas vão ao ar no sábado (23), depois que a arquiteta e suas amigas durangas se mudarem para um apartamento pequeno e simples na periferia da capital paulista. Na trama, o pai de Fedora (Tatá Werneck) fez a ex-noiva achar que ele não passa de um faxineiro que é xará do executivo que está à frente da empresa de Teodora (Grace Gianoukas).

Dinalda encontrará a carteira do empresário e deduzirá que o plano dele é esconder de Rebeca que é rico para reconquistá-la. Os dois se tornarão aliados e inventarão um namoro para provocar ciúme na arquiteta.

Após uma das visitas à nova casa da personagem de Malu Mader, Aparício perderá a carteira com seu crachá da empresa. A empregada ficará chocada ao descobrir toda a farsa. Em vez de contar a verdade à patroa, ela irá ao restaurante mais caro do Grand Bazzar para se esbaldar com comida e bebida por conta de Aparício.

Ao ser chamado para pagar o almoço de uma convidada, ele estranhará, mas irá até o local. “Cicinho, acredita que querem cobrar de mim a merreca de R$ 1.700?”, falará a assistente do lar, debochada.

Ela revelará que ainda não contou nada a Rebeca. “Então, não fala nada, por favor. Eu mesmo vou contar, mas antes preciso quebrar aquela pedra que ela colocou no lugar do coração”, pedirá o engravatado. “Já entendi tudo. Você botou alguém para se passar por você e finge que é faxineiro pra ver quem ela escolhe: a grana ou o amor”, deduzirá Dinalda.

Aparício, então, perguntará o que Dinalda quer em troca do silêncio, mas ela proporá uma aliança. “Falando assim parece até que eu sou uma chantagista barata de novela das sete. E eu pensando em te ajudar”, dirá a mulher, que pedirá em troca um emprego na mansão dele.

Resumo dos capítulos

Segunda, 18/1 (Capítulo 85)

Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Tancinha deixa claro para Beto que ainda gosta de Apolo. Aparício planeja instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício descobre que Agilson e Lucrécia apoiarão Fedora.

Aparício decide seguir Agilson. Dinamite ameaça contar tudo o que sabe sobre Leozinho se o marido de Fedora não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo descobrem onde Agilson vai todas as noites. Aparício diz a Agilson que, se ele apoiar Fedora, mostrará a todos o que faz em suas saídas noturnas.

Terça, 19/1 (Capítulo 86)

Tamara fica encantada com a simpatia de Apolo. Agilson avisa a Lucrécia que eles voltaram a apoiar Aparício. André comenta com Adriana que o desempenho de Tamara na corrida está ruim. Carmela ameaça falar com Rodrigo, caso Henrique não a coloque em outra campanha.

Apolo vence a corrida. Leonora e Carmela disputam a vaga de modelo, e Rodrigo decide fazer um teste com as duas. O advogado da Peripécia comunica a Rebeca e suas amigas que o proprietário lhes emprestará um apartamento. Camila e Giovanni desconfiam de Bruna e Enéas. Apolo se emociona com a presença de Francesca em sua comemoração pela vitória na corrida.

Quarta, 20/1 (Capítulo 87)

Apolo constata que Tancinha e Beto estão juntos. Aparício avisa a Lucrécia e Agilson que o apoio de Safira é importante para que o Grand Bazzar não vá à falência com Fedora na presidência. Safira chega à mansão. Rebeca e Penélope ficam decepcionadas com seu novo apartamento, enquanto Leonora comemora estar sendo reconhecida pela vizinhança.

Carmela sente inveja do namoro de Shirlei com Felipe. Camila comenta com Giovanni que é melhor manter segredo para Bruna sobre o relacionamento dos dois. Tancinha afirma a Beto que devolverá o dinheiro que ele e Rodrigo deram para a abertura da cantina. Safira tenta seduzir Aparício.

Quinta, 21/1 (Capítulo 88)

Bruna pergunta a Camila sobre seu interesse no caso da explosão. Shirlei se emociona com um jantar à luz de velas preparado por Felipe. Adônis confessa a Apolo que está apaixonado por Shirlei. Apolo recebe flores de Tamara.

Bruna acredita na explicação de Camila, que consegue acesso ao arquivo de Giovanni. Shirlei confessa a Tancinha e Francesca que tem receio de perder Felipe. Francesca aprova a ideia de Beto para o nome da cantina.

Sexta, 22/1 (Capítulo 89)

Fedora e Tancinha discutem. Camila convence Giovanni a manter segredo sobre o relacionamento deles até que ela consiga provar sua inocência. Lucrécia alerta Aparício que Fedora está tentando convencer Safira a apoiá-la. Dinamite cobra dinheiro de Leozinho, ameaçando a vida de Fedora.

Nicolas diz a Carol que eles terão que pedir dinheiro para Apolo. Apolo participa de um ensaio fotográfico sensual com Tamara, para divulgar a corrida. Carmela convida Bruna para um jantar na casa de Francesca. Murilo flagra Carol imitando a voz de Afonso ao telefone. Bruna conta a Francesca que Giovanni está apaixonado por Camila.

Sábado, 23/1 (Capítulo 90)

Penélope mente para Beto sobre o apartamento em que mora com as amigas. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele, dizendo a Francesca que o filho se aliou a Aparício. Murilo pensa que Afonso está viajando e se prontifica a ajudar Carol. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada e deduz que a moça mentiu para ela.

Fedora sugere que Leozinho seduza Safira para conseguir seu apoio na candidatura à presidência do Grand Bazzar. Rebeca se irrita com o sucesso que Aparício faz com Penélope e Leonora. Dinalda encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar.

Os capítulos de Haja Coração são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

