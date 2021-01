Desodorante natural e caseiro: Conheça os melhores!

Aprenda a fazer desodorante natural e caseiro e diga adeus aos produtos tóxicos presentes nas opções industrializadas e vendida nos mercados e farmácias.

Adote uma vida mais saudável e cuide da sua pele não apenas para inibir o mau odor causado pelo suor, mas sim, impedir que agentes nocivos tragam efeitos negativos no longo prazo.

Para isso, acompanhe o nosso artigo de hoje.

Receitas de desodorante natural e caseiro

Separamos duas receitas de desodorante natural e caseiro para você começar a produzir para você e sua família hoje mesmo. Lembre-se apenas de armazenar o produto em um frasco de vidro, ok?

1- Óleo de coco com bicarbonato de sódio

O óleo de coco é ótimo para hidratar e suavizar a pele, além de acelerar a cicatrização. Além disso, o bicarbonato de sódio age como um bactericida natural muito eficiente, que é ainda capaz de manter a pele mais uniforme e bonita. Veja como preparar:

Ingredientes

4 colheres de sopa de óleo de coco derretido;

2 gotinhas de óleo essencial a sua escolha (evite opções cítricas);

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio;

3 colheres de sopa de amido de milho.

Modo de preparo

Misture bem todos os ingredientes até formar um creme homogêneo e nem muito mole, nem muito endurecido. Aplique nas axilas limpas sempre que sentir necessidade.

2- Desodorante natural e caseiro de manteiga de karité

A manteiga de karité é muito conhecida como um ingrediente indispensável para o mantimento da hidratação e beleza da pele. Somar este produto com vitamina E é garantir melhores resultados, mantendo as axilas livres de bactérias e sempre suaves e bonitas. Veja como preparar:

Ingredientes

3 gotinhas do óleo essencial de sua preferência (evite opções cítricas que queimam a pele );

); 3 colheres de sopa de manteiga de karité;

1 colher de sopa de manteiga de cacau;

2 colheres de sopa de amido de milho;

3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo

Misture bem todos os ingredientes, mexendo bastante até formar um creme bem homogêneo. Aplique nas axilas limpas e sempre reaplique quando sentir necessidade.

Por que usar desodorantes naturais? Quais as vantagens?

Os desodorantes naturais e caseiros apresentam a vantagem de cumprir com o seu papel primordial: inibir o desenvolvimento de bactérias causadoras do mau odor.

Fora isso, o desodorante pode ser utilizado como hidratante e suavizante, por conta dos ingredientes especiais como as manteigas e os óleos.

Entretanto, a diferença é que todos estes componentes não apresentam ingredientes que possam ser tóxicos, como acontece com os produtos industrializados.

Isso porque o alumínio presente nos desodorantes industrializados, por exemplo, pode causar efeitos adversos ao longo do tempo, incluindo o desenvolvimento de cânceres.

Por isso o uso de opções naturais pode ser mais interessante.

Acrescente óleos essenciais

O desodorante natural e caseiro pode ser potencializado com o uso de óleos essenciais que promovem diversos benefícios para a pele e para a saúde.

Entretanto, lembre-se de não exagerar na quantidade, ok? Aplique no máximo 5 gotinhas em cada receita que listamos acima, e lembre-se de não usar óleos cítricos, pois em contato com o sol podem manchar a pele.

Agora é só preparar a sua mistura exclusiva e desfrutar de uma vida sem tóxicos!