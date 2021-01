Destacamento Blood: filme é destaque nas primeiras premiações do ano

As primeiras premiações do audiovisual já começaram e, mesmo com um 2020 tão atípico para o entretenimento, a competição contou com excelentes produções tanto do cinema quanto da TV. E quem começou se destacando na temporada de premiações foi Destacamento Blood.

O filme de Spike Lee, feito para a Netflix, foi considerado o melhor do ano pela organização de críticos norte-americana National Board of Review (NBR). Destacamento Blood também saiu vitorioso na categoria de melhor realização e melhor elenco, enquanto Spike Lee foi eleito o melhor diretor e Chadwick Boseman foi homenageado com o prêmio NBR Icon.

‘Destacamento Blood’ foi o destaque principal no NBRFonte: IMDb/Reprodução

Entre os demais destaques eleitos pela NBR estão Riz Ahmed e Paul Raci, como melhor ator e melhor ator coadjuvante, respectivamente, por O Som do Silêncio. Carey Mulligan foi eleita a melhor atriz pelo seu papel em Promising Young Woman e Youn Yuh-jung levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Minari. Soul também apareceu entre as melhores produções de 2020, na categoria melhor animação.

AFI Awards

Quem também aproveitou para divulgar a lista de melhores filmes e séries de 2020 foi o American Film Institute (AFI) e quem dominou a lista com 8 das 20 produções indicadas foi a Netflix. Além de Destacamento Blood, a gigante do streaming também aparece com os filmes A Voz Suprema do Blues, Mank e Os 7 de Chicago. Entre as séries, a Netflix levou com Bridgerton, The Crown, Unorthodox e O Gambito da Rainha.

Completam a lista de melhores filmes de 2020 Judas e o Messias Negro (Warner Bros.), Minari (A24), Nomadland (Searchlight), Uma Noite em Miami (Amazon Studios), Soul (Pixar/Disney) e Sound of Metal (Amazon Studios). Entre as séries, estão ainda Better Call Saul (AMC), The Good Lord Bird (Showtime), Lovecraft Country (HBO), The Mandalorian (Disney+), Mrs. America (FX) e Ted Lasso (Apple TV+).

A adaptação do musical Hamilton Disney+ venceu o AFI Special Award.