Destaque da ‘geração de ouro’, Matheus Martins se espelha em Marcos Paulo para realizar ‘sonho’ de chegar ao time profissional

Xerém tem sido um celeiro de talentos para o Fluminense nos últimos anos, com muitos jogadores revelados na base subindo para o time profissional. E, em 2020, o time sub-17 passou a chamar ainda mais atenção pelo talento demonstrado.

Com o título brasileiro da categoria e nas semifinais da Copa do Brasil, que começam a ser disputadas nesta sexta (15), o time começou a ser chamado de ‘geração de ouro’. Para Matheus Martins, em entrevista ao ESPN.com.br, o apelido é motivo de orgulho.

“É uma honra ter esse apelido para o nosso time. E, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Sabemos que conquistamos isso dentro do campo, com resultados, e é para isso que trabalhamos todos os dias, para alcançar os objetivos do clube”, disse ele, analisando o sucesso do trabalho do clube.

“Acho que o trabalho sério e a dedicação dos profissionais e dos jogadores são fundamentais para esse sucesso. O clube sabe que tem excelentes atletas na base e valoriza isso. Tenho certeza de que ainda terão muitos anos pela frente com o clube revelando grandes talentos”, completou.

Atuando pelo clube desde os 9 anos, quando foi observado por um olheiro, o jovem do Mato Grosso do Sul leva o objetivo de chegar ao time profissional como um sonho e tem o sucesso de Marcos Paulo como espelho.

“Chegar ao profissional é o sonho de todo jogador da base, e comigo não é diferente. Sei que a comissão técnica do profissional observa muito a base, e busco, todos os dias, dar o meu melhor nos treinos e nos jogos para estar pronto quando a oportunidade aparecer”, afirmou.

“O mais recente (espelho) é o Marcos Paulo, que hoje está no profissional. Também se destacou muito na base, no sub17, e conquistou seu lugar na equipe principal. Trabalho bastante para chegar lá também”, finalizou.

Autor de um dos gols do título brasileiro contra o Athletico, na Arena da Baixada, Matheus também se destacou no último domingo (10), ao marcar três vezes na goleada de 4 a 1 sobre o Atlético-MG, que colocou o time na semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.