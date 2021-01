Destaque do Atlético-GO minimiza sequência de muitos jogos no calendário e ressalta foco do clube em se livrar do rebaixamento

Uma das surpresas do Campeonato Brasileiro é o Atlético-GO, que conseguiu se afastar da briga contra o rebaixamento e começa a pensar em sonhos mais altos. Um dos destaques do time, o lateral-direito Dudu falou com exclusividade ao ESPN.com.br e disse que, nos bastidores, os jogadores sempre acreditaram em suas capacidades.

“Sempre soubemos que nosso time poderia alcançar coisas maiores além da permanência na Série A, com muito trabalho e foco. Mas não podemos tirar o pé do chão agora, abrimos uma boa vantagem da zona (de rebaixamento), mas temos que alcançar o mais rápido possível nossas metas para realmente nos mantermos na Série A”, avaliou o defensor.

A partir do atual momento, o Atlético começa a ter um calendário ainda mais apertado, com o retorno do Campeonato Goiano de 2020. O lateral apontou o elenco mais curto que de outros times como um fator complicador, mas ressaltou a preparação feita ao longo da temporada.

“Acho que a dificuldade é porque nosso elenco é pequeno, vamos precisar de todo mundo. Mas ao longo da competição também tivemos uma sequência longa de jogos, e conseguimos nos portar bem diante da situação”, disse.

“Desde o início sabíamos que o calendário ia ser assim, jogo atrás de jogo e sem tempo para lamentar. Fizemos uma grande preparação e hoje estamos aqui almejando coisas maiores na competição”, completou.

Ao longo da temporada, alguns resultados do Atlético, como a classificação sobre o Fluminense na Copa do Brasil, as vitórias sobre Santos e Vasco, marcaram. Mas, para Dudu, a partida mais especial foi um pouco mais no início do torneio.

“Para mim foi o a vitória contra o Flamengo, num início de trabalho e que ninguém esperava aquilo se tratando do atual campeão Brasileiro e da Libertadores. Foi um jogo que tudo deu certo ao nosso favor, e fizemos um jogo perfeito”, finalizou.

Neste domingo (17), o Atlético-GO tem o Atlético-MG pela frente na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você fica por dentro de todos os detalhes desta partida no tempo real do ESPN.com.br.