Destruction AllStars: tudo que você precisa saber sobre o jogo!

Destruction AllStars deveria ter sido um dos jogos de lançamento do PlayStation 5, mas acabou sendo adiado para fevereiro de 2021. Ainda assim, a boa notícia é que ele já foi confirmado como parte da lista de jogos disponíveis para assinantes do PlayStation Plus!

O seu lançamento vai acontecer já na próxima terça-feira (dia 2 de fevereiro), quando todos poderemos destruir todos os carros em nosso caminho na jornada para alcançar a fama no mundinho do jogo! Ele ganhou até uma edição exclusivamente para ele no programa State of Play da Sony:

O jogo também terá suporte ao áudio 3D do console, além de abusar dos gatilhos adaptáveis do joystick DualSense. Graças ao poder do SSD do PS5, tudo será carregado bem rápido e poderes ver vários detritos rolando na tela ao mesmo tempo!

Já no lançamento serão 16 personagens diferentes para escolher, cada um deles dono de habilidades e veículos únicos que irão se digladiar em uma arena bem lotada. Entre as skills mais legais, temos:

AllStars Shyft, uma tecnologia que permite ficar invisível;

Ultimo Barricado, que garante invulnerabilidade;

Lupita, que gera rastros de fogo ao longo do seu traçado;

Boxtop, capaz de criar itens para buffar os seus aliados;

Carros Sabre, uma arma para cortar seus rivais ao meio;

The Undisputed e seu escudo gigante;

Callisto que usa foguetes de velocidade;

Mr. Sparkles, que ativa o modo Rampage e gera mais dano cada vez que você bater em alguém!

Também teremos vários modos de jogo para curtir em Destruction AllStars:

Caos: um mata-mata clássico para jogar solo ou com amigos, vencendo quem fizer mais pontos;

Carnado: você precisa pegar Peças abatendo rivais, e então levar o seu carro para ser sacrificado para pontuar;

Pilhagem: a meta é realizar capturas, vencendo o time que conseguir terminar com mais bancos sob o seu controle;

Treinamento: servem para você aprender o básico das mecânicas de jogo;

Séries de desafios: a melhor forma para você liberar novos cosméticos;

Queda Livre: 16 AllStars se enfrentam em uma espécie de battle royale onde a arena vai sumindo aos poucos e é preciso sobreviver.

Você está ansioso para jogar mais esse exclusivo de PS5? Também o considera um dos principais jogos do mês que vem? O que achou dos recursos do jogo? Comente a seguir!