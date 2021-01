‘Deu um passo de gigante para coroar-se campeão’

O Internacional conseguiu uma grande vitória neste domingo. O Colorado venceu o maior rival Grêmio por 2 a 1 e abriu quatro pontos de vantagem na liderança. O triunfo ainda marcou a oitava vitória seguida dos comandados por Abel Braga no Brasileirão.

E a vitória no Gre-Nal 429 repercutiu na Espanha. O jornal As destacou a campanha de superação do Internacional sob o comando de Abel Braga, que chegou para substituir Eduardo Coudet, que deixou o Beira-Rio rumo ao Celta de Vigo, e não teve um bom início.

“O Internacional deu um passo gigantesco para se sagrar campeão do Brasileirão ao vencer o Grêmio no clássico gaúcho em uma reviravolta para lembrar que culminou em um pênalti marcado aos 98 minutos após a toque de mão de Kannemann na área. O time do Colorado já está à frente do São Paulo por quatro pontos e do Flamengo por sete , que tem uma partida menos disputada. Também com jogo adiado estão Atlético-MG, a oito pontos de distância, Grêmio e Palmeiras, ambos a onze da liderança”, escreveu o veículo.

“Um técnico de prestígio no Brasil e com ampla experiência em quase todos os grandes times do país. Ele pegou a equipe e se manteve firme apesar dos contratempos sofridos para incutir sua ideia de um jogo vistoso e ousado, algo que o Inter precisava para ver mais facilmente a ponta e compensar a ausência de Guerrero com outras figuras que apareceram. Com o Inter, já conquistou a glória em 2006 ao vencer a Conmebol Libertadores e agora busca o seu segundo Brasileirão, o primeiro conquistou pelo Fluminense em 2012″, complementou.

Abel Braga comemorando gol do Inter no clássico contra o Grêmio pelo Brasileirão Ricardo Duarte/SC Internacional

Além do treinador, o jornal espanhol destacou o atacante Yuri Alberto e os meias Edenilson e Patrcik. Sobre os volantes, o As destacou a força física.

Ambos já têm se destacado em alto nível desde a época de Coudet e uma campanha tão exigente fisicamente tem se destacado pelas qualidades. Patrick do lado canhoto com chegadas constantes e uma corrida muito poderosa. Edenilson, com acréscimos à área oposta que o fez crescer como jogador. Os dois têm quatro gols pelo Brasileirão, mas contribuem muito mais para a equipe, desde a dedicação à intensidade para lutar até o final, como aconteceu com o Grêmio .



“Com apenas 19 anos e sem aparecer muito entre as grandes promessas juvenis do país, Yuri Alberto se tornou uma das sensações do campeonato. Ele já tem 10 gols e se maravilhou com um hat-trick em oito minutos contra o São Paulo . Ele é rápido, muito vertical e se define a sangue frio. Na seqüência de oito vitórias consecutivas, ele marcou sete gols. Uma final de campeonato que pode abrir muitas portas importantes para você”.

Com a vitória, o Internacional chegou aos 62 pontos e abriu quatro de diferença para o São Paulo. Na próxima rodada, o Colorado encara o Red Bull Bragantino, em casa, às 19h15.