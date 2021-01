Mãe de Fátima Bernardes, Eunice Gomes Bernardes passou por uma cirurgia após sofrer uma queda no final do ano passado. Segundo a apresentadora, a operação foi bem-sucedida. A senhora de 78 anos se recupera bem e já não sente mais dores. “Deu um susto na gente”, disse a titular do Encontro.

Fátima compartilhou uma foto da mãe no quarto do hospital após a operação. A jornalista contou que Eunice sofreu uma queda no fim de 2020 e agradeceu à equipe médica pelos cuidados com a idosa.

“Minha mãe deu um susto na gente com uma queda, precisou operar, mas depois da cirurgia não teve mais dor. Nem parece que ainda ontem estava no centro cirúrgico”, contou a apresentadora, que se mostrou otimista para que 2021 seja melhor do que o ano passado.

“Minha gratidão a esses profissionais da saúde que parecem fazer mágica com as mãos. Nada de culpar 2021, hein. A queda ainda foi em 2020. Devemos continuar esperançosos num ano melhor”, completou.

Fátima publica registros da família com frequência. Ela voltou ao Encontro no último dia 4após ficar um mês afastada. Nesse período, passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer de útero em estágio inicial. Durante o mês em que ficou afastada, a ex-âncora do Jornal Nacional foi substituída por Patrícia Poeta no matinal da Globo.

