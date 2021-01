Deus pune humanidade pela terceira vez e pede música na concorrência · .

Gênesis promoverá mais uma mudança de fase no capítulo desta quinta (28), mas manterá a fórmula que fez o telespectador trocar a Globo e o SBT pela Record nas últimas duas semanas. Depois de expulsar Adão (Carlo Porto) do Éden e arrasar o mundo por meio de um dilúvio, Deus voltará a punir a humanidade com a destruição da torre de Babel –três castigos seguidos já permitem ao Criador pedir música no Fantástico.

A terceira etapa do folhetim de Camilo Pellegrini, Sthefanie Ribeiro e Raphaela Castro voltará a apostar em efeitos especiais para manter os índices de audiência. Em vez dos litros de água que ergueram a arca de Noé (Oscar Magrini), a fúria divina destruirá com seus raios a construção erguida por Ninrode (Pablo Morais) para alcançar o céu.

Morais, aliás, é um dos intérpretes que deixou a Globo pela chance de um papel de maior destaque no canal paulista. “Ele é meu primeiro protagonista, o idealizador da Torre de Babel. A caracterização tem uma coisa meio Vikings [2013-2020]. Foi muito legal fazer esse personagem, ele trouxe mais peso para mim como ator”, avalia o galã em nota enviada à imprensa.

Em um breve prólogo na quarta (27), Ninrode foi apresentado como um jovem caçador com potencial para se tornar um dos grandes líderes de seu tempo. Ele, no entanto, preferiu desafiar a Deus exatamente como um de seus antepassados, Cam (Vinícius Redd) –que decidiu se fixar em Enoque em vez de acompanhar o patriarca interpretado por Oscar Magrini.

Além de Lúcifer (Igor Rickli), sempre à espreita na trama, o jovem também será influenciado pela mãe, Semíramis (Francisca Queiroz), a se rebelar contra os desígnios divinos. Uma nota de rodapé na Bíblia cristã, a vilã foi inspirada em lendas gregas e persas sobre a rainha homônima que comandou um império que ia da Ásia Menor ao Oriente Médio.

Tarsis (Saulo Rodrigues) nas obras da torre de Babel

A antagonista vivida por Francisca Queiroz enfrentará a resistência de Gomer (Giuseppe Oristanio), que se tornará uma espécie de mentor para Ninrode. “Ele considera a construção da torre um desafio, uma afronta ao poder de Deus. Minha identificação com o personagem é a necessidade e a preocupação de fazer com que os filhos sigam o melhor caminho”, avalia o ator.

Assim como nas fases anteriores, a história será apresentada de forma rápida, em ritmo de minissérie e com poucos episódios até que Deus misture as línguas para acabar com a construção da torre. O público precisará de apenas mais uma semana para conhecer Terá (Ângelo Paes Lemes), o protagonista de Ur dos Caldeus –uma das etapas mais folhetinescas de Gênesis.

