A goleada do Internacional por 5 a 1 sobre o São Paulo, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, continua gerando repercussões nas redes sociais.

Richarlyson, ex-jogador do São Paulo, atualmente integrando o elenco do América-RJ, criticou a derrota desta quarta através de seu instagram: “Devolvam o meu São Paulo! Por favor”, escreveu o atleta junto com #timesemalma e #timesemraça

Richarlyson atuou pelo Tricolor paulista entre 2005 e 2011. Foi campeão mundial e fez parte do elenco que conquistou três título brasileiros seguidos. Na sua saída, foi para o Atlético Mineiro e conquistou a Copa Libertadores da América, em 2013.

Com a goleada o São Paulo perde a liderança do campeonato e vê o Colorado abrir dois pontos de vantagem. Para piorar a situação dos comandados de Diniz, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras possuem jogos por fazer, e podem ultrapassar o Tricolor na tabela.