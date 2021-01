Dexter: Michael C. Hall espera compensar por final em revival da série

Em entrevista ao The Daily Beast, publicada nesta segunda-feira (4), o ator Michael C. Hall afirmou ter algumas expectativas com relação ao revival de Dexter, série que ele protagonizou entre 2006 e 2013 na emissora Showtime. Segundo ele, os novos episódios têm tudo para contar uma história à altura do serial killer.

“A história que está sendo contada agora vale a pena ser contada”, declarou ele. Hall aproveitou para reconhecer que o final de Dexter deixou muitos fãs desapontados com as escolhas feitas pelos roteiristas e produtores.

“As pessoas descobriram que a série deixava as coisas muito insatisfatórias”, disse o ator durante a entrevista. “Sempre houve a esperança de que surgisse uma história que fosse boa”, contou, reforçando que sempre esteve curioso sobre o que teria acontecido com seu personagem depois do desfecho oficial.

“Estou muito animado para voltar a ele”, afirmou. “Eu nunca tive a experiência de interpretar um [mesmo] personagem tantos anos depois”, revelou.

(Reprodução)Fonte: Showtime

Saiba mais sobre o revival de Dexter

Em outubro de 2020, a Showtime confirmou que iria produzir uma minissérie revival com dez episódios para Dexter. Quem está no comando novamente é Clyde Phillips, o showrunner original. A produção vai se passar dez anos depois do desaparecimento de Dexter Morgan, mas focando em uma nova vida do personagem com uma nova identidade.

De acordo com ele, em entrevista recente ao The Hollywood Reporter, a minissérie vem como “uma ótima oportunidade para escrever um segundo final”. Entretanto, ele reforçou que não pretende apagar o final original da história. “Não vamos trair o público. O que aconteceu nos primeiros oito anos aconteceu de fato”, explicou.

Marcos Siega, que dirigiu nove episódios de Dexter, será um dos produtores executivos. Segundo o que foi divulgado até o momento, ele também vai dirigir cerca de seis episódios do revival.

Vamos aguardar por novidades!