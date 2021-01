Dexter: revival da série anuncia novas adições ao elenco; confira!

Menos de uma semana após a confirmação de Clancy Brown no elenco principal do revival da série Dexter, a Showtime anunciou novos atores e atrizes que se juntarão a Michael C. Hall nos novos episódios: Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe) e Jack Alcott (The Good Lord Bird).

As descrições dos personagens dão dicas sobre os novos capítulos da série, que deverão ter o estado de Nova York como pano de fundo. Vale lembrar que vimos Dexter pela última vez no Óregon.

Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah e Jack Alcott. (Fonte: Showtime; Mega/Reprodução)Fonte: Deadline

Confira a descrição de cada personagem:

Julia Jones interpretará Angela Bishop, a primeira nativa americana a ser chefe de polícia em sua cidade no interior do estado de Nova York.

Johnny Sequoyah será Audrey, a filha adolescente de Angela que é descrita como “ousada e teimosa”.

Alano Miller interpretará Logan, um sargento do Departamento de Polícia de Iron Lake e que também trabalha como treinador assistente de wrestling no colégio local.

A descrição do personagem de Jack Alcott, Randall, é menos específica, apenas informando que ele terá um “encontro significativo” com Dexter (Hall).

A série revival de Dexter terá novamente o comando do showrunner Clyde Phillips, além da produção executiva de Marcos Siega, John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro e Scott Reynolds.

Segundo a emissora Showtime, a expectativa é de que os dez novos episódios sejam exibidos até o final de 2021. As gravações devem se iniciar no próximo mês em Massachusetts.