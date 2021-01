Dez cuidados para diminuir o contágio por coronavírus ao comer na beira da praia

Segundo especialistas, o momento de comer na beira da praia é onde ocorrem mais infecções. Por isso, saber como prevenir-se nesse momento é crucial para evitar ao máximo a contaminação.

Fábio Gaudenzi, presidente da Sociedade de Infectologia, reforça a importância de manter os cuidados básicos. Por exemplo, higienizar as mãos e usar a máscara. Afinal, o ambiente de uso coletivo da praia expõe as pessoas a maior possibilidade de contágio.

Ainda tem o fato de ser um local com muita circulação de pessoas e calor. Então, na hora de alimentar-se, tira-se a máscara, perdendo a principal barreira contra a Covid-19. Assim, esse costuma ser o momento mais perigoso de contrair a doença.

Como prevenir-se ao comer na beira da praia

Os estudiosos alertam para que as pessoas não fiquem tanto tempo na praia. Logo é interessante não ficar parado no mesmo local, apenas tomar banho e ir embora. Além disso, é alertado que evite o consumo de bebidas alcoólicas.

É preciso diminuir as horas diárias na areia e também manter-se mais alerta. Dessa forma é possível prevenir-se mesmo aproveitando um pouco o ambiente de relaxamento. Mas, se o intuito é comer na beira da praia é preciso estar ainda mais esperto.

10 dicas para comer na beira da praia

Está pensando em comer na praia? Então veja essas dicas antes de começar a alimentar-se.

1 – Observe

É preciso notar se as condições de higiene do local onde está comprando são adequadas. Verifique se os funcionários estão usando máscara de maneira adequada e a disponibilidade de álcool em gel. Procure consumir apenas de quem segue os protocolos de segurança.

2 – Use a máscara ao comer na beira da praia

Procure utilizá-la o tempo todo, caso não seja possível, use ao menos para a conversação. Porque é importante que no contato com o vendedor de alimento haja proteção efetiva.

3 – Higienize as mãos

Leve uma garrafa com água para higienizar as mãos, retirando a sujeira visível. Após isso, utilize o álcool em gel para garantir a limpeza.

4 – Traga alimento de casa

Isso reduz o contato com pessoas fora de seu círculo de convívio e ajuda na segurança.

5 – Prefira comidas cozidas

O coronavírus não é resistente a altas temperaturas – quando fora de um organismo. Por isso, alimentos que tiveram cozimento de mais de 5 minutos costumam ser mais seguros.

6 – Não beba diretamente do recipiente

Procure transferir a bebida sempre para um copo limpo e higienizado.

7 – Redobre o cuidado ao comer na beira da praia

Ao comer na beira da praia é preciso entender os riscos que está correndo. Por isso é necessário prevenir-se o máximo possível para que não contamine-se.

8 – Mantenha distanciamento

É preciso evitar aglomerações, mas principalmente na hora de alimentar-se.

9 – Cuidado com o estabelecimento

Evite comprar de lugares que não apresentem cuidados básicos como o uso de protetor facial.

10 – Só retire a máscara para consumir

Fique com o item o máximo de tempo possível, só retire para realizar sua alimentação.

Atenção ao comer na beira da praia

Comer na beira da praia pode representar um risco muito maior para a contaminação de Covid-19. Por isso, tomar os cuidados básicos é mais do que necessário para evitar uma infecção nas férias.