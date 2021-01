Dez jovens atores para ficar de olho em 2021 · .

Grandes atores de Hollywood têm voltado suas atenções para a televisão em busca de histórias mais inovadoras para contar do que a dos blockbusters de super-heróis produzidos em massa pelo cinema. Mas, com mais de 500 séries exibidas todos os anos, a TV ainda acha espaço para lançar talentos ou dar mais espaço a algumas promessas.

Em 2021, Javicia Leslie fará história como a primeira atriz negra a interpretar a heroína Batwoman. A série espanhola Elite também revelará novos astros depois de trocar boa parte do seu elenco. E adaptações caríssimas de franquias literárias como O Senhor dos Anéis e A Roda do Tempo também têm tudo para emplacar alguns nomes de seus elencos no imaginário coletivo.

Confira dez jovens atores que devem brilhar nas séries em 2021:

divulgação/cbs

Atriz reviverá personagem de Jodie Foster

Rebecca Breeds

Depois de Hannibal (2013-2015) levar para a TV o charmoso canibal Hannibal Lecter, vivido por Anthony Hopkins no cinema, agora é a vez de a agente Clarice Starling sair de O Silêncio dos Inocentes (1991) para sua própria série. O icônico papel vivido por Jodie Foster caberá à australiana Rebecca Breeds, de 33 anos, que tem no currículo participações em Pretty Little Liars (2010-2017) e The Originals (2013-2018). Nos Estados Unidos, Clarice faz primeira apresentação em 11 de fevereiro na rede CBS.

divulgação/hbo

Aramayo trocará Game of Thrones por outro épico

Robert Aramayo

Depois de viver o jovem Ned Stark em Game of Thrones (2011-2019), Robert Aramayo terá o papel de sua vida como o protagonista de O Senhor dos Anéis, adaptação bilionária do Prime Video para a obra de J.R.R. Tolkien (1892-1973). O jovem ator viverá Bolder, personagem que não existe nos livros. Há a suspeita de que o nome é falso para despistar fãs sobre a possível trama da série. Encomendada em 2019, a atração está sendo gravada na Nova Zelândia desde fevereiro do ano passado.

divulgação/the cw

Javicia Leslie substituirá Ruby Rose

Javicia Leslie

Depois de Ruby Rose chocar os fãs com a notícia de que não voltaria para a segunda temporada de Batwoman, Javicia Leslie foi escalada para assumir o manto da heroína. Ela viverá uma nova personagem, Ryan Wilder, que terá dificuldade para substituir sua antecessora, Kate Kane. “Ela não se encaixa na Batwoman, mas Ryan faz a Batwoman se encaixar nela. Vai colocar o seu selo no legado”, adiantou a showrunner Caroline Dries. A segunda temporada estreia na rede The CW no próximo dia 17. Por aqui, a série é exibida na HBO.

divulgação/netflix

Elogiados, jovens estarão em minissérie da Hulu

Will Poulter e Kaitlyn Dever

Will Poulter e Kaitlyn Dever têm tudo para cravarem um lugar no panteão de grandes astros de Hollywood. O ator de 27 anos brilhou em Bandersnatch e chegou a ser contratado para viver o protagonista de O Senhor dos Anéis, mas abriu mão do papel para ter tempo de se dedicar a mais projetos. Já a atriz de 24 roubou a cena na minissérie Inacreditável, da Netflix. Eles atuarão juntos na minissérie Dopesick, da plataforma Hulu, ao lado de Michael Keaton. O roteirista Danny Strong, vencedor de dois Emmys, é o desenvolvedor do projeto, que terá direção de Barry Levinson, premiado com o Oscar.

chad batka/divulgação

Atriz indicada ao Tony chegará com tudo na TV

Denée Benton

A atriz tinha apenas 25 anos quando foi indicada ao Tony Awards, prêmio máximo do teatro, por seu trabalho no musical Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812. Depois de um papel coadjuvante na segunda temporada de UnReal (2015-2018), a atriz estreará como protagonista em The Gilded Age, superprodução da HBO assinada por Julian Fellowes (criador de Downton Abbey). Denée estará ao lado de nomes como Christine Baranski (The Good Fight), Cynthia Nixon (Sex and the City) e Carrie Coon (The Leftovers).

divulgação/netflix

Com 5 milhões de fãs, Manu vai virar ator

Manu Rios

Depois de três temporadas de sucesso na Netflix, a espanhola Elite vai reformular seu elenco e apostar em rostos inéditos. Um dos novos astros será Manu Rios, de 22 anos. Como ator, ele tem no currículo apenas participações na comédia Chiringuito de Pepe (2014-2016), mas é bem conhecido por sua presença nas plataformas online. Rios acumula 5,4 milhões de seguidores no Instagram, e esse número deve disparar ainda mais depois da estreia da quarta leva de episódios do drama sensual.

divulgação

Neozelandesa estrelará épico de fantasia

Zoë Robins

Além de O Senhor dos Anéis, o Prime Video prepara outro épico baseado em livros de fantasia, A Roda do Tempo. A obra de Robert Jordan (1948-2007) deve chegar ao streaming da Amazon ainda neste ano, e a neozelandesa Zoë Robins tem tudo para roubar a cena na pele da decidida Nynaeve al’Meara. A atriz de 27 anos tem no currículo a série The Shannara Chronicles (2016-2017) e duas temporadas de Power Rangers.

divulgação/hbo max

Gossip Girl terá uma nova geração de ‘alvos’

Emily Alyn Lind e Thomas Doherty

Sentiu saudade de Gossip Girl? A fofoqueira que conhece todos os podres da alta sociedade voltará em uma nova série na HBO Max neste ano, e o streaming da Warner já revelou os novos “alvos” da Garota do Blog. Emily Alyn Lind, de Revenge (2011-2015), e Thomas Doherty, da franquia Descendentes, são dois dos rostos mais conhecidos –mas, se a série original servir de exemplo, todo o elenco vai cair nas graças do público teen.