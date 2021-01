DF conta com novo equipamento para diagnóstico de Covid-19

O laboratório Lacen do Distrito Federal foi contemplado com um novo equipamento. Assim, esse aparelho é para diagnosticar os casos de Covid-19. Portanto, ele promete acelerar a análise dos exames.

Em suma, a empresa JBS cedeu o equipamento. Inclusive, o DF não será o único a receber essa doação. Porque, mais unidades serão enviadas a outras localidades. Desse modo, com ele mais amostras serão analisadas diariamente.

Para saber mais sobre o novo equipamento, acompanhe esse artigo. Além disso, entenda como esse aparelho funciona. Por fim, para ficar por dentro das últimas informações sobre o coronavírus, continue lendo o artigo.

Análise laboratorial de amostras mais rápidas

O Lacen conseguiu um aparelho que analisa mais rápido amostras de casos suspeitos de Covid-19. Assim, a doação foi feita pela JBS, por meio da indicação do Ministério da Saúde.

Em resumo, o novo equipamento é capaz de analisar 190 amostras por hora. Desse modo, tem-se os resultados dos exames de forma mais ágil.

Esse exame colhe uma amostra da pessoa. Dessa forma, é usado um cotonete que é inserido no fundo do nariz. Ou pode ser feito colhendo sangue. A partir disso, inicia-se a análise do material do possível infectado.

O exame é confiável e por isso, é bastante complexo. Portanto, ele precisa de um laboratório que esteja totalmente equipado.

Assim, deve contar com aparelhos em pleno funcionamento e uma equipe de funcionários capacitados. Além disso, segue-se os protocolos de biossegurança.

Essa doação é uma dentre várias ações que a JBS vem realizando durante a pandemia do coronavírus. Aliás, faz parte do programa Fazer o Bem da empresa. A fim de ajudar o governo no combate ao vírus.

Como funciona o novo equipamento?

Coloca-se e amostra do exame no equipamento. A fim de que o RNA do Covid-19 seja retirado e analisado.

Em seguida, encaminha-se o material para outro aparelho do Lacen. Portanto, esse termociclador é o responsável por detectar o vírus que causa a doença.

Há diversos procedimentos capazes de extrair DNA e RNA. Aliás, processos manuais até. Contudo, um equipamento mais rápido. Além disso, alivia um pouco a carga de trabalho daqueles que fazem essa análise manual.

Extrair RNA e DNA é essencial para diagnosticar de forma precisa diversas doenças. Assim, isso é feito por meio de:

Sangue;

Saliva ;

Pele;

Urina e demais fluidos.

Com isso, o causador da enfermidade é identificado. Portanto, esse novo aparelho ajudará a diagnosticar várias doenças, como: