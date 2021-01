DF tem quase 600 vagas de emprego abertas nesta segunda (11)

DF tem quase 600 vagas de emprego divulgadas pelas Agências do Trabalhador locais. Ao todo, estarão abertas 596 oportunidades nesta segunda-feira (11) e os salários estão batendo mais de 2 mil reais. Confira, a seguir, todas os detalhes sobre as chances e como se inscrever!

De acordo com as Agências do Trabalhador, DF tem quase 600 vagas que serão ofertadas nesta segunda-feira (11).

Das oportunidades ofertadas no Distrito Federal, mais de 320 estão disponíveis para pessoas que não possuem escolaridade ou possuem o nível fundamental e estão à procura de um emprego. Os salários podem atingir a marca de R$ 2,5 mil reais.

Confira, a seguir, algumas das vagas ofertadas:

Açougueiro;

Cozinheiro;

Manicure;

Ajudante de carga e descarga;

Borracheiro;

Mecânico de automóvel;

Vendedor pracista.

Além destas, também existe a possibilidade de garantir uma vaga de Técnico de enfermagem, Padeiro, Marceneiro e Gerente comercial. Todas as oportunidades disponíveis podem ser conferidas no link.

A melhor remuneração está sendo ofertada para a vaga de Vendedor de consórcio, que exige experiência profissional e ensino médio completo de escolaridade.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis no Distrito Federal, os interessados devem comparecer a qualquer Agência do Trabalhador para se candidatar à vaga desejada. Os postos de atendimento funcionam de segunda a sexta, das 08:00 às 17:00.

Os empregadores que estão à procura de novos profissionais para sua empresa também podem comparecer às Agências para fazer uma seleção de candidatos. Para isso, os empregadores devem acessar o site e preencher o formulário disponível na página.

