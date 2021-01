Daniela Lima, apresentadora da CNN Brasil, lamentou a crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em Manaus (AM). Nesta quinta-feira (14), a âncora do CNN 360° disse que vivenciou o “dia mais dificil” da sua trajetória profisisonal ao noticiar que a capital amazonense está sem estoque de oxigênio nos hospitais.

“Hoje foi o dia mais difícil da minha trajetória. Fonte chorando. Desespero. Impotência. Um Estado inteiro caindo diante da Covid. Gente morrendo de asfixia nos hospitais. Essa lição a gente precisa aprender. Negacionismo, fake news, distorção. Em pandemia, isso mata. Que tragédia”, desabafou a jornalista no Twitter.

“A realidade mais dura e cortante que já tive que noticiar na vida”, destacou a apresentadora em outra publicação.

Visivelmente emocionada, a jornalista também lamentou a situação durante a edição desta tarde do telejornal: “É caos, é colapso mesmo, não tem outra palavra”.

Na capital amazonense, a crise da Covid-19 se agravou nas últimas semanas. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de mortes no Estado cresceu 183% nos últimos sete dias. Unidades de saúde de Manaus estão sem oxigênio. Para tentar conter a disseminação do vírus, o governo estadual proibiu a circulação de pessoas na capital entre 19h e 6h.

Confira os tuítes da jornalista:

