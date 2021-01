Diagnosticado com apendicite, Ganso precisará passar por cirurgia

O meio-campista do Fluminense Paulo Henrique Ganso será submetido a uma cirurgia neste sábado. O jogador foi diagnosticado com apendicite.

De acordo com informações publicadas no ge, Ganso sentiu dores abdominais na madrugada deste sábado e passou por uma avaliação que levou ao diagnóstico.

O tempo de recuperação do atleta ainda não foi divulgado. A tendência é que o camisa 10 perca os próximos compromissos do Tricolor no Campeonato Brasileiro, começando com o jogo contra o Corinthians, que ocorre na quarta-feira, em São Paulo.

Desde que foi contratado pelo Fluminense, em 2019, Ganso ainda não conseguiu se firmar entre os principais nomes da equipe. Na atual temporada, o meia foi titular em quatro oportunidades.