Diagnosticado com apendicite, meia Ganso passa por cirurgia e desfalca o Fluminense

Após sentir dores abdominais na madrugada deste sábado, o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, foi diagnosticado com apendicite. O jogador passou por cirurgia ainda nesta manhã e, de acordo com nota divulgada pelo clube, o procedimento ocorreu sem problemas.

O Fluminense divulgou que Ganso terá alta “nos próximos dias”, mas não comunicou a expectativa pelo retorno do meia aos gramados. Mas nos casos de apendicite, a estimativa é de que os jogadores levem até um mês para voltarem a atuar.

Confira a nota oficial divulgada pelo Fluminense:

Na manhã deste sábado, o atleta Paulo Henrique Ganso foi submetido a uma cirurgia de urgência para tratamento de uma apendicite aguda. O procedimento correu bem e o jogador já está no quarto, passa bem e com previsão de alta para os próximos dias.

Atual sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.