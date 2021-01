Diante do São Paulo, Santos busca melhorar sua campanha como visitante no Brasileirão

Depois de empatar por 0 a 0 com o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Santos volta a se concentrar na disputa do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe visita o São Paulo, pela 29ª rodada da competição.

E caso queira deixar o Morumbi com os três pontos, o time do técnico Cuca precisará lutar contra um mau retrospecto. Na atual edição do Brasileirão, o Alvinegro está deixando a desejar em duelos fora de casa. Até o momento, são apenas quatro vitórias em 13 duelos, além de três empates e seis derrotas.

Ou seja, são 15 pontos ganhos de 39 possíveis, resultando em um aproveitamento de 38,4%. Com esses números, o Santos tem a nona pior campanha longe de seus domínios dentre todos os clubes do nacional.

Abaixo da equipe paulista, inclusive, estão apenas times que lutam contra o rebaixamento. O pior é o Bahia, com nove pontos. Já o melhor é o líder São Paulo, com 25.

O clássico San-São ocorre neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi. Na classificação geral, os mandantes ocupam a liderança, com 56 pontos, enquanto os visitantes estão em oitavo, com 39.