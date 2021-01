Dica de como diferenciar semântica e estilística

Antes de tudo, é importante ter cuidado na diferenciação dos conceitos de semântica e estilística. A primeira se refere ao estudo do significado, ou seja, a relação entre os significantes (palavras, sinais, frases e símbolos) e o que representam. Em seguida, a semântica procura estudar os significados dos elementos que constituem as palavras, nos termos como um todo e nas frases inteiras.

Por outro lado, a estilística estuda as variações da língua e sua utilização. Dentro do conteúdo de estilística estão inclusa a estética da linguagem, as diferentes aplicações nos contextos e situações. Por isso, a estilística determina conexões entre forma e efeito dentro da variedade da língua. Para essa ação, empregam-se recursos linguísticos para explicar determinadas expressões.

Outro ponto importante é saber diferenciar traço estilístico e erro gramatical. O primeiro acontece quando há intenção estética e expressiva para justificar o desvio da norma gramatical. O erro gramatical, no entanto, não apresenta intenção estética, mas sim um desconhecimento das regras.

O que estudar em Semântica?

Para estudar a Semântica, é necessário interpretar o texto e dominar a sua significação ampla e específica. A Semântica permite maior comunicação, logo, maior abrangência. Os conceitos mais populares vinculados à Semântica, na prática, são os seguintes:

Sinônimos e antônimos

O sinônimo é utilizado para expressar o mesmo sentido com palavras diferentes. Mas pode acontecer também que a palavra escolhida não “queria” dizer exatamente a mesma “coisa”, uma vez que há palavras específicas para descrever determinada “coisa”. Porém, o sentido chega a ser muito perto, muito parecido, dando, portanto, a interpretação correta. Por exemplo, o verbo “criar” e “produzir” podem ser considerados sinônimos. “Almejar” e “desejar” também.

Já o processo de antonímia é justamente o contrário! Antônimas são duas palavras que apresentam significados totalmente opostos. Na prática, pode-se dizer que é mais fácil observar os antônimos, já que as ideias que se contradizem parecem ficar mais óbvias na cabeça das pessoas (ou não?). Os advérbios “bem” e “mal” são antônimos. As palavras “vivo” e “morto” também. Dependerá muito do contexto – como, aliás, praticamente tudo na Língua Portuguesa!

Homônimos, Parônimos e Polissemia

Dizemos que são Homônimas aquelas palavras que podem apresentar muita semelhança entre a escrita e a sonoridade, e ainda possuírem significados diferentes. Há diversos casos de homonímia, como estes:

Palavras homógrafas: a escrita é igual, mas a pronúncia é diferente. O substantivo “almoço” é pronunciado diferentemente do verbo “almoço”. Já a fruta “manga” tem a mesma pronúncia da palavra “manga”, denominando a peça do vestuário.

Palavras homófonas: já nessas palavras, é a pronúncia que é igual, mas a escrita é diferente. Por exemplo: “ascender”, “acender”, “sinto”, “cinto”.

Palavras perfeitas: são aquelas que possuem tanto grafia quanto pronúncia iguais. O verbo “ceder”, no presente fica “cedo” e o substantivo “cedo” também é igual.

Palavras paronímias: a pronúncia das palavras pode ser muito parecida, mas a grafia se difere. Como em “descriminar” e “discriminar”.

A Polissemia também está relacionada com os homônimos. A polissemia ocorre quando uma palavra pode até ter uma grafia “fixa”, mas o seu significado é completamente diferente. Dependendo do contexto, as palavras podem ser interpretadas de forma diferente. Por exemplo: a palavra “banco” pode descrever inúmeros significados (banco = assento de uma praça, banco = assento de madeira/tamborete, banco = instituição financeira, banco = verbo bancar: eu banco).

Conotação e Denotação

Na Semântica também existe a diferença entre os termos “técnicos” Conotação e Denotação. A Conotação diz respeito ao significado que não está presente nos dicionários, logo, a partir de contextos, é possível interpretar de forma diferente determinada palavra (o significado fica “aberto”, dando margem a outras significações). Já a Denotação ocorre quando o significado presente no dicionário não permite outra interpretação. Por isso a necessidade de interpretar e compreender o significado da palavra dentro de um texto! A significação está “fechada”, não há margem para entendermos outra “coisa”.

Hiperônimo e Hipônimo

Para a explicação de Hiperônimo e Hipônimo, é mais fácil observar os exemplos:

“Automóvel” é o hiperônimo de “carro”, pois podemos dizer que, na hierarquia dos significados, tal palavra está “acima” da segunda, uma vez que é mais “generalizante”, entende? Por outro lado, a palavra “formiga” é hipônimo de “inseto”, pois expressa ou determina apenas uma das espécies de inseto existente no mundo.

Percebe-se então que o conjunto de palavras denominam o grau do conjunto, se é de ordem “crescente” ou “decrescente”. Como se fosse uma “cadeia alimentar” das palavras!

Colocação Pronominal

A colocação pronominal se define como o uso do pronome oblíquo junto ao verbo. De maneira geral a colocação pronominal pode se resume como sendo a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo.

Os pronomes oblíquos átonos possuem a função sintática de complementar o verbo, mas existem diversas regras que devem ser respeitadas, para que sua colocação em relação ao verbo seja feita de forma correta. Vale lembrar também que os pronomes oblíquos átonos são: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos.

Os pronomes oblíquos átonos podem assumir três posições na oração em relação ao verbo:

Próclise: pronome antes do verbo;

Ênclise: pronome depois do verbo;

Mesóclise: pronome no meio do verbo;

Classificações da Estilística

Para facilitar o estudo da Estilística, ela se divide em quatro campos, sendo eles:

Estilística Semântica (significado)

Estilística Sintática (construções frasais)

Estilística Morfológica (forma)

Estilística Fônica (sons)

Quais são os Recursos Estilísticos

Os recursos estilísticos são meios que se utilizam pela Estilística para individualizar os estilos, a depender das funções da linguagem empregadas. Nisso, nos referimos às funções emotiva, referencial, poética, conativa, metalinguística e fática.

Sendo assim, a Estilística faz uso dos seguintes recursos linguísticos empregados pela língua:

Linguagem Denotativa e Conotativa: recursos da língua empregados conforme o contexto em que ocorrem. A linguagem denotativa representa o uso literal da palavra, como aquele usado em jornais e artigos científicos. A linguagem conotativa se refere ao uso subjetivo da palavra, frequente em textos literários.

Exemplo: A fera foi controlada pelo domador x Ela fica uma fera quando a ignoram.