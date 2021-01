Dica de Português: Conheça a sequência correta para estudar gramática

Você tem buscado uma vaga em concursos públicos, vestibulares, ENEM ou simplesmente deseja passar de ano na escola, mas tem sofrido alguma dificuldade na hora de organizar os conteúdos de gramática? Então presta atenção nas dicas a seguir.

A dica que você vai receber agora é muito simples e vai te ajudar bastante. Em qualquer livro técnico de gramática você encontra os conteúdos divididos em cinco partes. Sendo assim, se a gramatica está dividida em cinco partes, porque menosprezar essa divisão?

Certamente, na escola, em livros ou em algum edital você já deve ter visto ou ouviu falar sobre fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Essas palavras são mesmo esquisitas. No entanto, se você souber diferenciar cada uma delas vai conseguir estudar Português sem nenhuma dificuldade.

Mas então, qual é a ordem correta de estudar gramática?

Em primeiro lugar, você precisa começar estudando a fonologia, em seguida a morfologia e por último, a sintaxe. No entanto, saiba que com as duas últimas partes que tratam de semântica e estilística você não precisa estipular uma ordem de estudos para elas. Pois, ambas podem ser estudadas em qualquer tempo, até porque são conteúdos mais simples comparados com as outras partes da gramática. Contudo, é importante estudá-las, porque elas te ajudam bastante na hora de interpretar textos.

A questão é que algumas pessoas não sabem organizar estas partes na hora de estudar. Acontece que as pessoas começam estudando pela sintaxe e realmente não conseguem sair para lugar algum. Outras menosprezam algumas partes que elas consideram menores e aí acabam tendo grandes dificuldades em qualquer tipo de avaliação de Língua Portuguesa.

Acompanhe o seguinte raciocínio…

Se você parar para pensar foi através de contato fonológico que você conheceu o teu idioma. Afinal de contas, quando você era uma criança ainda não sabia o que era Língua Portuguesa em sua vida. Mas, antes mesmo de frequentar a escola, você já havia desenvolvido a habilidade de ouvir sons. E foi por meio da fala que seus pais e seus familiares tentavam se comunicar com você.

Através dos sons você foi adquirindo a tua língua e só depois disso você foi para a escola. Nos primeiros anos escolares, você começou aprendendo as letras e descobriu como juntar sílabas para só então formar palavras. Tudo isso, todo esse processo é chamado Fonologia.

Depois disso, você passou para o reino das palavras e foi aqui que você conheceu a Morfologia. Aqui você formou palavras e aprendeu a escrever as primeiras frases com o seu nome. Descobriu as formas de falar no passado, no presente e no futuro. E então você foi ficando cada vez mais competente na Língua Portuguesa e foi conseguindo formular frases inteiras. Aprendeu a ler e escrever textos maiores. E logo depois disso tudo, você entrou no universo da Sintaxe, passando a aprender a diferença entre o significado e o sentido das palavras.

Com este raciocínio, observe que o cérebro já tem um caminho preparado. E na próxima vez que você for estudar gramática, procure seguir essa ordem. Perceba que seguindo essa organização vai facilitar ainda mais o seus estudos.

Mas atenção, se você não sabe morfologia você vai ter dificuldade para entender sintaxe. E se você não compreender semântica, vai ficar difícil entender estilística.

Relembrando a sequência de estudos

Primeira parte: FONOLOGIA

Segunda parte: MORFOLOGIA

Terceira parte: SINTAXE

Quarta parte: SEMÂNTICA

Quinta parte: ESTILÍSTICA

Agora que você já sabe que a Gramática está dividida em cinco partes, organize-se e bons estudos!