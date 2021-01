Dica de Português: Tempo e modo verbal

A língua portuguesa é um dos idiomas que mais possui regras gramaticais relativamente complicadas. Tem dúvidas sobre verbos? Acompanhe o artigo!

Tempo verbal na ponta da língua

Um dos tópicos que mais provoca dúvidas em concursos públicos e em outras avaliações é o emprego dos modos e tempos verbais. Como o próprio nome indica, esse emprego diz respeito à apropriada utilização dos verbos na língua portuguesa.

MODOS VERBAIS

Em primeiro lugar, é importante repassar que o verbo pode ser flexionado de quatro maneiras, as quais: pessoa, tempo, número e modo.

O modo verbal refere às formas com as quais o verbo pode ser utilizado e varia em função do sentido que deseja se atribuir ao mesmo. Em termos gerais, existem apenas três modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo.

Entretanto, alguns professores da língua incluem como modos verbais o particípio, o gerúndio e o infinitivo. Porém, alguns estudos linguísticos consideram esses como as formas nominais do verbo e não como modos verbais propriamente ditos. Assim sendo, os três modos verbais são caracterizados da seguinte forma:

Indicativo: expressa um tom de realidade ou verdade a fala do autor, ou seja, se expressa com o modo indicativo uma certeza. Por exemplo: ele sempre faz boas ações;

Subjuntivo: ao contrário do modo indicativo, o modo subjuntivo não expressa tons de verdade ou de realidade, sendo que aparece sempre como uma hipótese. Por exemplo: a professora no início do ano letivo espera que os alunos mereçam boas notas;

Imperativo: expressa uma ordem, um conselho ou um pedido e varia em função do contexto em que é usado e da entonação que o acompanha. É muito importante que se tenha em mente que o modo imperativo pode aparecer tanto na forma afirmativa, quanto na negativa. Por exemplo: esqueça de uma vez por todas esse assunto ou não deixe de buscar seus direitos.

TEMPOS VERBAIS

Usa-se os tempos verbais para informar ao leitor (ou ouvinte) se o verbo já aconteceu, se irá acontecer, ou se acontecerá no momento da fala. Dessa forma, existem três tempos verbais básicos, os quais: presente, passado (pretérito) e futuro. E assim sendo, estes podem ser definidos e exemplificados da seguinte forma:

Presente: serve para expressar que o verbo acontece no momento da fala. Por exemplo: eu amo esse lugar e as comidas que são servidas;

Passado (ou pretérito): pode ser perfeito ou imperfeito.

O pretérito perfeito expressa uma ação pontual e que ocorreu antes da fala, por exemplo: eu amei aquele lugar e as comidas que foram servidas;

aquele lugar e as comidas que foram servidas; Já o pretérito imperfeito usa a expressão para uma ação que ocorreu em um intervalo de tempo antes da fala, por exemplo: eu amava aquele lugar e as comidas que eram servidas;

Futuro: pode ser do presente ou do pretérito.

No caso do futuro do presente esse tempo verbal se usa para expressar algo que provavelmente acontecerá (posterior à fala), por exemplo: eu amarei aquele lugar e as comidas que serão servidas;

Já o futuro do pretérito usa-se para expressar algo que provavelmente aconteceria, mas não aconteceu de fato, por exemplo: eu amaria aquele lugar e as comidas que eram servidas.