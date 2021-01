Dica para concursos: Como fazer compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto. Por isso, significa verificar o que realmente está escrito nele. Já a interpretação do texto, por sua vez, imagina o que as ideias do texto têm a ver com a realidade. Pois, o leitor tira conclusões subjetivas do texto.

Compreensão de textos

A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto. É verificar o que realmente está escrito nele. Em primeiro lugar, tem que estar escrito e não imaginar o que o autor quis dizer, ou seja, todas as informações devem estar presentes no texto.

Devem-se analisar os dados concretos e objetivos do texto.

Existem algumas expressões que fica claro que o que se quer analisar é a compreensão do texto:

Segundo o autor…

Segundo o texto…

O texto informa que…

No texto…

O autor afirma que…

De acordo com o autor…

De acordo com o texto…

Fica claro nas expressões acima que as respostas deverão estar claras no texto, ou seja, você deve compreender o texto para tirar as conclusões.

Interpretação de textos

A interpretação de um texto imagina o que as ideias têm a ver com a realidade. O leitor tira conclusões subjetivas do texto, deduzindo o que o autor do texto quis dizer.

As informações não estão escritas claramente no texto, elas estão fora do texto, mas tem ligação com ele. Você deve deduzir o que o autor está querendo dizer dentre as ideias que foram escritas no texto.

Para você fazer uma boa interpretação de um texto é necessário que você tenha algum conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo abordado pelo autor. Você deve fazer uma análise pessoal e crítica para ter uma conclusão mais completa.

Existem algumas expressões que fica claro que o que se quer analisar é a interpretação do texto:

Conforme o texto, podemos concluir…

Pela leitura do texto é possível perceber…

É possível inferir que através…

O texto permite levantar a hipótese de que…

Conclui-se do texto que…

O texto encaminha o leitor para…

Para você fazer uma boa compreensão e interpretação do texto você deve ler atentamente todo o texto. Se possível releia o texto, pois você terá uma ideia melhor do que está escrito.

Grife as partes que você ache mais importante.

Analise o que é fato (compreensão) e o que é opinião (interpretação).

Observe que de um parágrafo a outro pode indicar uma conclusão ou uma continuação de alguma ideia. E para concluir preste muita atenção nas colocações das vírgulas, elas podem dar um sentido completamente diferente em um texto.

Existem vários gêneros que são na verdade tipos de textos

Os gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas e costumam classificar os gêneros nos seguintes grupos:

Narrativo: Neles tem um personagem em algum lugar e época. Tem a introdução, desenvolvimento, tensão e final. Exemplos: Romance, contos, crônicas, fábulas e novelas.

Descritivo: É a descrição de uma pessoa, lugar ou objeto mostrando suas características, com o objetivo de transmitir para a pessoa com quem fala uma visualização que muitas vezes pode ver e sentir o que ele quer passar. Exemplo: Diário, classificados de jornais, cardápios e currículo.

Dissertativo argumentativo: Seu objetivo é defender um ponto de vista através da argumentação. Você introduz o assunto ou tema, desenvolve com seus motivos e depois conclui fechando a argumentação. Exemplo: Editorial, manifesto e sermões.

Dissertativo expositivo: Seu objetivo é expor e esclarecer uma ideia através de comparações e pontos de vista sem o objetivo de tentar convencer e sim informar. Exemplos: Textos jornalísticos, resumos escolares e enciclopédias.

Injuntivo: Tem o objetivo de informar, aconselhar, ou seja, recomendam dando certa liberdade para quem recebe a informação. Exemplos: Bula de remédio, receitas de bolo e manual de instrução.

Prescritivo: Como o injuntivo, seu objetivo é instruir guiando a pessoa como deva proceder. Mas ele não dá liberdade de ação à pessoa que recebe a informação, ela obriga, ou seja, ordena que deva ser cumprida a risca a determinação. Exemplo: Leis e editais de concursos.