Dicas de currículo: Saiba como criar um bom objetivo

Apesar de nem sempre os profissionais darem a devida atenção ao currículo, esse documento é de suma importância para concorrer a uma vaga de emprego. Apresentar um currículo bem estruturado é uma ótima maneira de chamar a atenção de um recrutador. Desse modo, é preciso ter muita atenção no momento de criar o currículo.

Além de apresentar informações verídicas e relevantes de acordo com a vaga disponível, obedecer as regras ortográficas e saber criar um bom objetivo torna o currículo mais atrativo. Pensando nisso, apresentamos abaixo três dicas de como criar um bom objetivo adequado ao seu documento de apresentação profissional.

Com criar um bom objetivo?

1. Vá direto ao ponto

Em primeiro lugar, tenha em mente que o objetivo deve ser sucinto. Um bom currículo, além de bem estruturado dever ter objetividade. Desse modo, evite floreiros ou escolhas lexicais incomuns com a intenção de tornar o texto mais bonito. A questão central do objetivo de um currículo é apresentar o que o profissional pretende fazer na empresa e como a vaga pode impactar positivamente na sua carreira.

2. Pense no perfil da empresa

Ao criar o seu objetivo, tenha em mente que ele deve ser pensado justamente para a vaga que você deseja preencher. Nesse sentido, caso queira concorrer a diferentes vagas em diferentes empresas, faça uma adaptação do objetivo. Cada empresa tem um perfil diferente e ao criar o seu currículo a partir do perfil da empresa, você aumenta as suas chances de conseguir o emprego.

3. Especifique a área de atuação

Por fim, lembre-se de direcionar o seu objetivo para a vaga que você deseja, de modo que esteja em consonância com a sua área de atuação. O objetivo deve estar alinhado com não só com o perfil da empresa, mas também com a área profissional. Além disso, evite escrever um objetivo muito longo ou tecer elogios à empresa, pois pode parecer superficial.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia O que fazer se “der um branco” na prova? Veja 3 dicas.