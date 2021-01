Dicas de escrita: Como usar o resumo para criar um bom texto

Muitas vezes nos deparamos com a necessidade de escrever um texto sobre um assunto que já conhecemos ou que já precisamos resenhar ou resumir a partir de uma leitura antiga. O resumo em si já é um tipo de texto, no entanto, costuma ser mais curto, sucinto e não traz ideias próprias, pois apenas compila as informações mais importantes lidas ou pesquisadas.

A partir de um bom resumo é possível construir um ótimo texto, por isso, a escrita de resumos é uma boa estratégia para estudantes que precisam desenvolver trabalhos escritos mais complexos. Veja abaixo como criar um bom texto a partir de um resumo que você já tem em seus arquivos.

Passo a passo de como criar um bom texto a partir de um resumo

1. Releia o resumo

Em primeiro lugar, é preciso reler o seu resumo. Com um releitura atenciosa, você poderá identificar que trechos e tópicos do seu resumo poderão fazer parte do novo texto. Além disso, a releitura ajudará você a perceber quais pontos precisarão de maior aprofundamento.

2. Destaque as principais informações

Ainda no momento da releitura, você deve destacar as principais informações. A escrita de um bom texto exige que o seu autor saiba selecionar as informações e dados que irão compor a mensagem comunicativa. Desse modo, destaque o que for mais relevante para o assunto do seu texto.

3. Estruture o texto em um rascunho

Em seguida, a partir da releitura do resumo e após destacar as principais informações, você deve pensar a estrutura do seu texto. Crie um rascunho com as subdivisões do texto indicando o que escrever em cada tópico. O rascunho é uma das melhores maneiras de garantir a qualidade do seu texto.

4. Adicione novas informações

Apesar de ser um texto completo, o resumo não abarca todas as informações necessárias para compor um texto mais complexo como um artigo ou ensaio, por exemplo. Desse modo, é preciso buscar novas informações. Para isso, use como base, os dados que você destacou como sendo os mais importantes do seu resumo. Identifique o que pode ser melhor explorado e pesquise.

5. Se posicione

Por fim, na escrita desse novo texto, é preciso se posicionar. Dificilmente o resumo traz o posicionamento de quem o criou, pois apenas mostra as ideias de um outro autor em síntese. Então, para compor um bom texto, se coloque no texto. Além disso, você pode usar mais de um resumo para compor o seu texto e estabelecer um posicionamento.

