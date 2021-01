Dicas do que você deve avaliar antes de começar um curso de pós-graduação

Fazer uma pós-graduação é para muitos estudantes e profissionais uma maneira de melhorar as chances de ingressar no mercado de trabalho ou de progredir na carreira. No entanto, antes de começar um curso de pós-graduação é ideal se fazer algumas perguntas, além de ter em mente que não basta iniciar o curso para que ele faça diferença na sua carreira.

Para que um curso como este tenha os efeitos desejados, o estudante precisa se dedicar muito ao curso e considerar que a pós-graduação é um investimento a médio prazo.

O que avaliar antes de começar a pós-graduação?

Em primeiro lugar, antes de iniciar o curso, você deve estabelecer suas metas e objetivos. Para isso, se pergunte o que você deseja alcançar ao realizar uma pós-graduação. Nesse sentido, é importante pensar em um curso que amplie suas oportunidades ou que traga para a sua carreira uma competência que está em falta.

Um curso é sempre um investimento, de modo que demanda tempo, dinheiro e dedicação. Desse modo, você deve analisar também se tem condições de fazer tal investimento. Não adianta pagar as mensalidade de um curso se você não tem tempo para estudar e realizar as atividades, por exemplo. Uma boa dica para conseguir conciliar suas demandas pessoais e de trabalho com um curso de pós-graduação é optar por cursos EaD. A modalidade de ensino a distância possibilita uma maior versatilidade e liberdade nos horários.

Avalie ainda se realizar esse curso terá realmente impacto na sua carreira. Muitas vezes, essa questão depende da carreira ou da área de estudo. Portanto, avalie o mercado de trabalho e observe se realmente vale a pena se aprofundar nos estudos, se isso trará um retorno financeiro, por exemplo.

Por fim, considere que tipo de curso é melhor para você. Há duas modalidades de pós-graduação: a lato sensu, que é mais direcionada para uma atuação profissional no mercado, e a stricto sensu, mais indicada para uma carreira científica e acadêmica.

